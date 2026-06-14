Kolizja samochodu, w którym jechał Przemysław Czarnek. Komunikat rzecznika PiS

Rafał Bochenek poinformował o zdarzeniu za pośrednictwem wpisu, który pojawił się na jego koncie na platformie X. Z komunikatu wynika, że samochód, którym poruszał się kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek brał udział w kolizji drogowej.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości podkreślił przy tym, że były minister edukacji i nauki nie był kierowcą pojazdu. "Do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę drugiego samochodu" - zaznaczył rzecznik PiS.

"Kierowca ten przyznał się do winy i przyjął mandat. Na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało" - zakończył Bochenek.

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Przemysław Czarnek podróżował autem, które brało udział w kolizji

Aspirant Karolina Gmach z Komendy Powiatowej Policji w Turku potwierdziła w rozmowie z Interią, że do wypadku doszło o godzinie 17.15 na drodze krajowej nr 72 w okolicach miejscowości Smulsko.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowany przez 19-latka pojazd marki Opel nie ustąpił pierwszeństwa i wyjechał z drogi podporządkowanej pod jadący pojazd marki Volkswagen - przekazała.

Gmach dodała, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. - W wyniku tego zdarzenia pasażerka Opla trafiła do szpitala. Pomocy medycznej udzielono również pasażerce pojazdu marki Volkswagen. Innym osobom podróżującym tymi samochodami nic się nie stało - wyjaśniła w rozmowie z Interią.

Przedstawicielka policja przekazała nam także, że na tę chwilę mandat sprawcy nie został nałożony.

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