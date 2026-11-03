W skrócie Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do Trybunału Konstytucyjnego szósty wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu.

Sprawa dotyczy zakupu systemu szpiegowskiego Hermes bez wymaganych procedur konkurencyjnych oraz analiz potrzeb śledczych w czasach prezesury Święczkowskiego.

Sześć wniosków dotyczących Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego liczy łącznie 307 stron i obejmuje m.in. zarzuty o bezprawne użycie Pegasusa.

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"Skierowałem do Trybunału Konstytucyjnego kolejny, szósty już wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu, dołączając go do pięciu wniosków przekazanych w piątek" - zakomunikował Żurek na platformie X.

"Dzisiejsza sprawa dotyczy zakupu systemu szpiegowskiego Hermes w czasie, gdy pełnił funkcję Prokuratora Krajowego" - doprecyzował minister sprawiedliwości.

Według Żurka "z ustaleń śledztwa Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie wynika, że arbitralną decyzję o transakcji z podmiotem z Izraela przez spółkę z Luksemburga podjęto bez procedur konkurencyjnych, bez analizy potrzeb śledczych i bez weryfikacji algorytmów pozyskiwania danych, co naraziło finanse publiczne oraz poufność postępowań przygotowawczych".

Sześć wniosków o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu

Minister sprawiedliwości poinformował, że w sumie sześć wniosków o uchylenie immunitetu prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu i wiceprezesowi TK Bartłomiejowi Sochańskiemu liczy łącznie 307 stron.

"Wcześniejsze zarzuty obejmują bezprawne operacje systemem Pegasus uderzające w tajemnicę obrończą adwokata Romana Giertycha i Zbigniewa Stonogi, przekazywanie tajnych materiałów Zbigniewowi Ziobrze, represyjne delegacje dziewięciu niezależnych prokuratorów oraz próbę zamiany gmachu przy al. Szucha w prywatną twierdzę bezkarności" - napisał Żurek.

Według ministra sprawiedliwości Święczkowski i Sochański od 9 kwietnia blokowali wybranym legalnie przez Sejm sędziom TK możliwość orzekania, dostęp do gabinetów i otrzymywanie wynagrodzenia, "co doprowadziło do naruszenia nietykalności cielesnej sędziego Macieja Berka".

"Immunitet sędziowski chroni niezawisłość orzekania, a nie przestępczą samowolę. O zgodzie na pociągnięcie obu sędziów do odpowiedzialności karnej zdecyduje Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK obradujące w legalnie ukształtowanym składzie" - zaznaczył Waldemar Żurek.



