Kolejny pozew do TSUE przeciwko Polsce. Chodzi o opłaty drogowe

Kraje członkowskie miały do 25 marca 2024 r. termin na przesłanie do Brukseli harmonogramu wdrażania nowych opłat drogowych w zależności od poziomu emisji CO2. Takie zróżnicowanie ma przyczynić się do promowania mniej emisyjnych pojazdów na europejskich drogach.

Zmiana tzw. dyrektywy o eurowiniecie z 2022 r. rozszerza zakres jej przepisów na wszystkie pojazdy ciężkie i lekkie. Oznacza to, że dokument nie będzie już dotyczył, jak do tej pory, tylko do samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek stosowania opłat z tytułu kosztów zewnętrznych za zanieczyszczanie powietrza, odnoszących się do pojazdów ciężkich.