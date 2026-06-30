W skrócie Partia SPD w Czechach chce, aby prezydent Petr Pavel odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Białego Lwa, inspirując się decyzją prezydenta Polski Karola Nawrockiego.

Poseł Jindrzich Rajchl ogłosił, że ugrupowanie będzie dążyć do wspólnego apelu Izby Poselskiej i poruszy tę sprawę na posiedzeniu rady koalicyjnej.

Zełenski otrzymał Order Białego Lwa w październiku 2022 roku za odwagę w czasie rosyjskiej inwazji, a obowiązująca ustawa przewiduje odebranie odznaczenia tylko w przypadku prawomocnego wyroku sądu.

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Rajchl zapowiedział, że jego klub poselski SPD będzie dążyć do tego, aby cała Izba Poselska zaapelowała w tej sprawie do czeskiego prezydenta Petra Pavla. Ugrupowanie chce poruszyć tę kwestię na posiedzeniu rady koalicyjnej - poinformował Rajchl.

- Nie możemy milczeć, gdy nasz najwyższy order państwowy posiada osoba, która nazywa jednostki wojskowe imionami nazistowskich potworów - powiedział poseł SPD i dodał, że UPA miała na sumieniu dziesiątki tysięcy Polaków, Żydów i Czechów.

Wzorują się na Nawrockim. Chcą odebrać odznaczenie Zełenskiemu

Zdaniem czeskiego polityka jednostki UPA mordowały obywateli Czechosłowacji do roku 1947, gdy definitywnie pokonali je czechosłowaccy żołnierze w ramach tak zwanej Akcji "B". Rajchl dodał, że litera "B" oznaczała Banderowców.

Lider SPD podkreślił, że decyzja o odebraniu odznaczenia Orderu Orła Białego spotkała się w Polsce z konsensusem politycznym. Jego zdaniem zgodzili się z tym wszyscy.

- Absolutnie wszyscy. Koalicja. Opozycja. Lech Wałęsa. Wszyscy, całkiem wszyscy - powiedział i dodał, że liczy na podobną reakcję w Czechach. Media zwróciły uwagę, że ustawa przewiduje odebranie odznaczenia tylko w przypadku prawomocnego wyroku sądu.

Zełenski otrzymał Order Białego Lwa w październiku 2022 roku od prezydenta Czech Milosza Zemana. Decyzję uzasadniono męstwem i odwagą, z jaką Zełenski odrzucił amerykańską propozycję udzielenia bezpiecznego schronienia i pozostał w Kijowie po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Nawrocki odebrał Zełenskiemu order. "Konflikt cieszy Putina"

Słowa czeskiego polityka o "konsensusie" w Polsce nie oddają jednak pełnego obrazu reakcji na decyzję Karola Nawrockiego. Krytycznie wypowiedział się m.in. premier Donald Tusk, który ocenił, że "konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników".

"Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej" - napisał szef rządu.

Zastrzeżenia zgłaszali też politycy koalicji rządzącej, wskazując na możliwe konsekwencje dla relacji polsko-ukraińskich.

Krytyczny był również były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, który ocenił, że spór o odznaczenie pokazał ograniczenia polityki symbolicznej prowadzonej bez szerszej strategii. "Może przynieść więcej strat niż korzyści" - stwierdził.





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