Kolejny kraj chce cofnąć odznaczenie Zełenskiemu. Powołują się na Nawrockiego

Agata Sucharska

Oprac.: Agata Sucharska

Czeski ruch SPD chce odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Białego Lwa. Poseł Jindrzich Rajchl zapowiedział, że ugrupowanie będzie zabiegać o apel Izby Poselskiej do prezydenta Petra Pavla. Wzorem dla niego jest decyzja prezydenta Polski Karola Nawrockiego.

Wołodymyr Zełenski w ciemnym ubraniu na tle białej ściany z logotypem European Political Community i okręgami.
Czeska patia apeluje do prezydenta o odebranie Zełenskiemu orderu (zdj. ilustracyjne)LUDOVIC MARINAFP

W skrócie

  • Partia SPD w Czechach chce, aby prezydent Petr Pavel odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Białego Lwa, inspirując się decyzją prezydenta Polski Karola Nawrockiego.
  • Poseł Jindrzich Rajchl ogłosił, że ugrupowanie będzie dążyć do wspólnego apelu Izby Poselskiej i poruszy tę sprawę na posiedzeniu rady koalicyjnej.
  • Zełenski otrzymał Order Białego Lwa w październiku 2022 roku za odwagę w czasie rosyjskiej inwazji, a obowiązująca ustawa przewiduje odebranie odznaczenia tylko w przypadku prawomocnego wyroku sądu.
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Rajchl zapowiedział, że jego klub poselski SPD będzie dążyć do tego, aby cała Izba Poselska zaapelowała w tej sprawie do czeskiego prezydenta Petra Pavla. Ugrupowanie chce poruszyć tę kwestię na posiedzeniu rady koalicyjnej - poinformował Rajchl.

- Nie możemy milczeć, gdy nasz najwyższy order państwowy posiada osoba, która nazywa jednostki wojskowe imionami nazistowskich potworów - powiedział poseł SPD i dodał, że UPA miała na sumieniu dziesiątki tysięcy Polaków, Żydów i Czechów.

Wzorują się na Nawrockim. Chcą odebrać odznaczenie Zełenskiemu

Zdaniem czeskiego polityka jednostki UPA mordowały obywateli Czechosłowacji do roku 1947, gdy definitywnie pokonali je czechosłowaccy żołnierze w ramach tak zwanej Akcji "B". Rajchl dodał, że litera "B" oznaczała Banderowców.

Lider SPD podkreślił, że decyzja o odebraniu odznaczenia Orderu Orła Białego spotkała się w Polsce z konsensusem politycznym. Jego zdaniem zgodzili się z tym wszyscy.

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- Absolutnie wszyscy. Koalicja. Opozycja. Lech Wałęsa. Wszyscy, całkiem wszyscy - powiedział i dodał, że liczy na podobną reakcję w Czechach. Media zwróciły uwagę, że ustawa przewiduje odebranie odznaczenia tylko w przypadku prawomocnego wyroku sądu.

Zełenski otrzymał Order Białego Lwa w październiku 2022 roku od prezydenta Czech Milosza Zemana. Decyzję uzasadniono męstwem i odwagą, z jaką Zełenski odrzucił amerykańską propozycję udzielenia bezpiecznego schronienia i pozostał w Kijowie po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Nawrocki odebrał Zełenskiemu order. "Konflikt cieszy Putina"

Słowa czeskiego polityka o "konsensusie" w Polsce nie oddają jednak pełnego obrazu reakcji na decyzję Karola Nawrockiego. Krytycznie wypowiedział się m.in. premier Donald Tusk, który ocenił, że "konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników".

"Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej" - napisał szef rządu.

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Zastrzeżenia zgłaszali też politycy koalicji rządzącej, wskazując na możliwe konsekwencje dla relacji polsko-ukraińskich.

Krytyczny był również były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, który ocenił, że spór o odznaczenie pokazał ograniczenia polityki symbolicznej prowadzonej bez szerszej strategii. "Może przynieść więcej strat niż korzyści" - stwierdził.

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