Wcześniej formacja przekazała, że w ciągu ostatnich dwóch dni doszło do ponad 310 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Cztery osoby zostały zatrzymane pod zarzutem "pomocnictwa", udzielono pomocy czterem cudzoziemcom.

Groźne incydenty przy granicy. Premier zapowiada "strefę buforową"

Liczba niebezpiecznych incydentów w pobliżu polsko-białoruskiej rośnie. We wtorek jeden z migrantów podczas próby forsowania granicy ugodził nożem polskiego żołnierza. Mundurowy trafił do szpitala w Hajnówce. Tego samego dnia dwa ataki na jej funkcjonariuszy odnotowała też Staż Graniczna. Jeden funkcjonariusz został uderzony butelką, drugi - zaatakowany nożem przytwierdzonym do długiego kija.

- Nie mamy do czynienia z żadnymi azylantami. Mamy do czynienia z bardzo sprawną, zorganizowaną akcją łamania polskiej granicy i prób destabilizacji państwa. Wśród nas nikt nie ma wątpliwości z jakim charakterem działań mamy do czynienia i że nie przypadkowo ta agresja jest coraz większa. Nie chodzi o żadną pomoc migrantom ze strony Rosji czy Białorusi, tylko o zorganizowanie coraz to bardziej zaawansowanych metod wojny hybrydowej i destabilizacji państwa polskiego i całej Europy - powiedział szef rządu.