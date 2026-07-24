Mateusz Morawiecki szefuje formacji w Parlamencie Europejskim od stycznia 2025 roku. Teraz, w związku z rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości, kierownictwo partii chce go pozbawić funkcji.

Przewodniczącym Europejskich Konserwatystów i Reformatorów były premier został właśnie z rekomendacji PiS, które jest częścią tej grupy w PE.

Według naszych rozmówców związanych z kierownictwem PiS, decyzja zapadła. Formacja Jarosława Kaczyńskiego wycofa rekomendację dla Morawieckiego, ale jednocześnie nasi informatorzy przyznają, że nie jest to proces prosty. Dlatego nie będzie formalnej ogłoszenia decyzji do czasu, aż PiS nie będzie pewne, że uda się Morawieckiemu zabrać tekę przewodniczącego.

Rozłam w PiS. Chcą zabrać Morawieckiemu fotel szefa EKR

Zmiana lidera EKR wymaga porozumienia z partiami członkowskimi grupy. W sumie jest ich 14. "Mamy problem z Włochami" - przyznaje nasz rozmówca z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego.

Włoska partia - Bracia Włosi, ma na razie bronić stanowiska Morawieckiego, choć jednocześnie politycy PiS są przekonani, że ostatecznie uda się przekonać partnerów znad Tybru.

Nie jest tajemnicą, że Mateusz Morawiecki utrzymuje bliskie relacje i regularnie współpracuje z premier Włoch Giorgią Meloni. To właśnie szefowa włoskiego rządu jest jednocześnie liderką partii Bracia Włosi.

Dlatego nie jest jasne, kiedy uda się zrealizować plan PiS z odebraniem Morawieckiemu stanowiska w EKR.

Jakub Krzywiecki

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz na jakub.krzywiecki@firma.interia.pl





Pełczyńska-Nałęcz w "Graffiti" o najmie krótkoterminowym Polsat News