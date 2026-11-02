W skrócie Ambasador Krzysztof Szczerski zrezygnował z misji dyplomatycznej przy ONZ, a minister Radosław Sikorski przychylił się do tej prośby.

Wcześniej decyzje o rezygnacji podjęli również ambasadorzy Polski w Rumunii Paweł Soloch oraz w Chinach Jakub Kumoch. Miało to związek ze sporem o Trybunał Konstytucyjny.

Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego zaostrzyła się po próbie zmiany kierownictwa instytucji, co doprowadziło do interwencji Karola Nawrockiego.

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Krzysztof Szczerski to były bliski współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy, otwiera się w nowym oknie. Po przejęciu władzy przez Koalicję 15 Października zachował swoje stanowisko przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, otwiera się w nowym oknie.

W poniedziałek doszło do zwrotu. "Ambasador Krzysztof Szczerski zwrócił się do ministra spraw zagranicznych z prośbą o skrócenie swojej misji dyplomatycznej przy ONZ" - przekazał Maciej Wewiór.

Krzysztof Szczerski rezygnuje. W tle spór o Trybunał Konstytucyjny

Radosław Sikorski, otwiera się w nowym oknie przychylił się do prośby Szczerskiego. "Ambasador Szczerski zakończy misję jeszcze w tym miesiącu" - dodał rzecznik resortu spraw zagranicznych.

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Wcześniej swoje rezygnacje złożyli: ambasador RP w Rumunii Paweł Soloch, otwiera się w nowym oknie oraz ambasador Polski, otwiera się w nowym oknie w Chinach Jakub Kumoch. Decyzje miały związek z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym.

"Po ambasadorach RP w Chinach i Rumunii to już trzeci wysokiej rangi dyplomata, który nie chce firmować bezprawia Rządu D. Tuska swoją osobą. Kontekst oczywisty" - zareagował Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz.

Kumoch podkreślał, że nie konsultował swojej decyzji z Karolem Nawrockim. Była to odpowiedź na słowa Radosława Sikorskiego, który zasugerował, że ambasadorzy, którzy zrezygnowali ze swojej misji, byli "nakłaniani" przez prezydenta. - To nie jest rola prezydenta zmuszanie - tłumaczył szef MSZ.

Na słowa wicepremiera odpowiedział również Przydacz. "Insynuowanie i oskarżenia pana Sikorskiego, jakoby było to efektem nacisków, nie znajdują potwierdzenia w faktach. Są kłamstwem" - zapewnił.

Według współpracownika Karola Nawrockiego ambasadorowie "nie widzieli możliwości dalszego legitymizowania swoją obecnością takiej polityki. Kto zna tych ambasadorów, wie, że decyzje podejmują samodzielnie".

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"Gdy w proteście wobec stanu wojennego rezygnowali ambasadorowie PRL Rurarz i Spasowski ryzykowali tym zemstę komunistycznej władzy. Dziś do porzucenia misji ambasadorów nakłania Karol Nawrocki i za swoje bohaterskie czyny zapewne zostaną sowicie wynagrodzeni" - napisał później na X Radosław Sikorski.

Protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym. Na miejscu pojawił się Karol Nawrocki

Napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego wzrosły w piątek wieczorem po ogłoszeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, otwiera się w nowym oknie i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Za osobę kierującą pracami TK została uznana sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Doprowadziło to do protestów przed siedzibą instytucji. Na miejscu pojawiła się policja.

Ze względu na sytuację Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu, otwiera się w nowym oknie i po konsultacjach przyjechał do siedziby TK. W sieci opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między współpracownikami prezydenta i osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału. Strony przedstawiają odmienne wersje przebiegu zajścia.

Premier Donald Tusk, otwiera się w nowym oknie stoi na stanowisku, że "przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem". Przypomniał, że Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od pięciorga z ośmioro wybranych sędziów TK.



