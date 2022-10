Kolejni nielegalni imigranci z Białorusi. 63 cudzoziemców próbowało dostać się do Polski

Przez rzeki graniczne przedostało się na polską stronę 26 obywateli Egiptu - podała SG w sobotę rano na Twitterze. W okolicach Płaskiej zatrzymano kolejnego tzw. kuriera. Obywatel Ukrainy przewoził czterech Afgańczyków, którzy wcześniej nielegalnie przedostali się do Polski z Białorusi.

Z danych Straży Granicznej wynika, że w październiku przybywa prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski - dobowo jest ich więcej, niż w ostatnich miesiącach. W lipcu i sierpniu odnotowała ona po ok. 900 takich prób. We wrześniu było ich niemal 1,3 tys. w całym miesiącu. Łącznie od początku października SG zanotowała natomiast prawie 1,2 tys. takich prób.

Reklama

Bariera elektroniczna na granicy z Białorusią

Po zbudowaniu stalowego ogrodzenia na granicy z Białorusią, prowadzone są prace związane z uruchomieniem tam tzw. bariery elektronicznej. W piątek SG podała, że gotowe jest już Centrum Nadzoru w Białymstoku, do którego będą trafiać sygnały z urządzeń perymetrycznych i innych z linii granicznej. Na samej granicy ustawiono pierwszy z jedenastu kontenerów teletechnicznych, które będą integrowały działanie elementów bariery elektronicznej, trwa instalacja instalacje kamer i kabli detekcyjnych.

Pierwsze jej kilometry mają być uruchomione prawdopodobnie w październiku. Pełne uruchomienie systemu planowane jest na koniec roku.

Od 1 lipca obowiązuje w Podlaskiem, wydany przez wojewodę, zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Z wnioskiem o jego wprowadzenie wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału SG. Zakaz obowiązuje do końca listopada w całym województwie, z wyjątkiem odcinków granicy przebiegających na rzekach.

Decyzja ma związek z trwającymi pracami przy budowie zabezpieczeń elektronicznych.