Kolejne wizyty Nawrockiego za granicą. Minister zdradził kierunki

Wiktor Kazanecki

Najpierw USA oraz Watykan, a potem - jak podał w czwartek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej - Litwa i Finlandia. Tak obecnie wygląda lista zagranicznych wizyt Karola Nawrockiego. Marcin Przydacz zwrócił uwagę, iż przyjazd polskiej głowy do Wilna będzie miał "bardzo wyraźny, symboliczny aspekt".

Karol Nawrocki ma zaplanowane kolejne wizyty za granicą Polski
Karol Nawrocki ma zaplanowane kolejne wizyty za granicą PolskiFilip Naumienko/REPORTEREast News

  • Prezydent Karol Nawrocki zaplanował pierwsze zagraniczne wizyty w USA, Watykanie, na Litwie i w Finlandii.
  • Wizyta w Wilnie ma charakter symboliczny ze względu na wspólną historię Polski i Litwy.
  • Planowane są także spotkania z liderami państw bałtyckich oraz premier Danii i prezydentem Ukrainy.
Pierwszą wizytę zagraniczną - 3 września - prezydent Karol Nawrocki złoży w Waszyngtonie, gdzie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Drugą wizytę Nawrockiego zaplanowano dwa dni później w Watykanie - tam będzie rozmawiał z papieżem Leonem XIV. Oprócz tego w Rzymie ma zaplanowaną rozmowę z premier Włoch Giorgią Meloni.

Przydacz w czwartek poinformował w czwartek, że kolejną wizytę zagraniczną prezydent złoży w Wilnie, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. - Prezydent zdecydował, że uda się do naszego bliskiego sąsiedztwa - podkreślał minister.

    Jak zaznaczył, ten wybór ma "bardzo wyraźny, symboliczny aspekt", zarówno dlatego, że jest to stolica naszego "sąsiada, bardzo bliskiego sojusznika i partnera", ale również dlatego, że to "miasto noszące na sobie historię, bardzo dobrej współpracy polsko-litewskiej przez kilkaset lat, kiedy tworzyliśmy Rzeczpospolitą Obojga Narodów".

    Karol Nawrocki odwiedzi Litwę i Finlandię. Kancelaria Prezydenta podaje powody

    Przydacz zapewnił, że współpraca polsko-litewska "to nie tylko przeszłość, ale także i teraźniejszość". Jak mówił, to m.in. współpraca w zakresie polityki bezpieczeństwa, współpraca gospodarcza. Dodał, że w trakcie wizyty w Wilnie "nie może zabraknąć także i spotkania prezydenta z Polakami na Wileńszczyźnie".

    Minister poinformował, że z Wilna prezydent uda się do Finlandii, gdyż "chce rozmawiać z prezydentem Alexandrem Stubbem". Przydacz przypomniał, że prezydenci już się znają i wielokrotnie rozmawiali telefonicznie. Jak zauważył, Finlandia jest dla nas ważnym partnerem i sojusznikiem, a także jednym z "ważniejszych państw wschodniej flanki NATO" i ma również "doskonałe relacje ze Stanami Zjednoczonymi".

    Po południu w czwartek na zaproszenie Karola Nawrockiego do Warszawy przyjadą: prezydent Litwy - Gitanas Nauseda, prezydent Estonii - Alar Karis, prezydent Łotwy - Edgars Rinkevičs oraz premier Danii Mette Frederiksen. Marcin Przydacz poinformował, że w formie wideorozmowy dołączy do nich prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

