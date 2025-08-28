W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zaplanował pierwsze zagraniczne wizyty w USA, Watykanie, na Litwie i w Finlandii.

Wizyta w Wilnie ma charakter symboliczny ze względu na wspólną historię Polski i Litwy.

Planowane są także spotkania z liderami państw bałtyckich oraz premier Danii i prezydentem Ukrainy.

Pierwszą wizytę zagraniczną - 3 września - prezydent Karol Nawrocki złoży w Waszyngtonie, gdzie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Drugą wizytę Nawrockiego zaplanowano dwa dni później w Watykanie - tam będzie rozmawiał z papieżem Leonem XIV. Oprócz tego w Rzymie ma zaplanowaną rozmowę z premier Włoch Giorgią Meloni.

Przydacz w czwartek poinformował w czwartek, że kolejną wizytę zagraniczną prezydent złoży w Wilnie, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. - Prezydent zdecydował, że uda się do naszego bliskiego sąsiedztwa - podkreślał minister.

Jak zaznaczył, ten wybór ma "bardzo wyraźny, symboliczny aspekt", zarówno dlatego, że jest to stolica naszego "sąsiada, bardzo bliskiego sojusznika i partnera", ale również dlatego, że to "miasto noszące na sobie historię, bardzo dobrej współpracy polsko-litewskiej przez kilkaset lat, kiedy tworzyliśmy Rzeczpospolitą Obojga Narodów".

Przydacz zapewnił, że współpraca polsko-litewska "to nie tylko przeszłość, ale także i teraźniejszość". Jak mówił, to m.in. współpraca w zakresie polityki bezpieczeństwa, współpraca gospodarcza. Dodał, że w trakcie wizyty w Wilnie "nie może zabraknąć także i spotkania prezydenta z Polakami na Wileńszczyźnie".

Minister poinformował, że z Wilna prezydent uda się do Finlandii, gdyż "chce rozmawiać z prezydentem Alexandrem Stubbem". Przydacz przypomniał, że prezydenci już się znają i wielokrotnie rozmawiali telefonicznie. Jak zauważył, Finlandia jest dla nas ważnym partnerem i sojusznikiem, a także jednym z "ważniejszych państw wschodniej flanki NATO" i ma również "doskonałe relacje ze Stanami Zjednoczonymi".

Po południu w czwartek na zaproszenie Karola Nawrockiego do Warszawy przyjadą: prezydent Litwy - Gitanas Nauseda, prezydent Estonii - Alar Karis, prezydent Łotwy - Edgars Rinkevičs oraz premier Danii Mette Frederiksen. Marcin Przydacz poinformował, że w formie wideorozmowy dołączy do nich prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

