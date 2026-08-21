W skrócie
- Mateusz Morawiecki poinformował w mediach społecznościowych o dołączeniu dziesięciu nowych samorządowców z Zagłębia Miedziowego do stowarzyszenia Rozwój Plus.
- W spotkaniu w Lubinie uczestniczyli wójtowie i burmistrzowie regionu, którzy weszli do ruchu Morawieckiego, a sam polityk podkreślił potencjał oraz determinację zespołu.
- Rozwój Plus ma obecnie 40 przedstawicieli w Sejmie, dwóch w Senacie, a ostatnio szeregi stowarzyszenia powiększyli także prezydenci Tomaszowa Mazowieckiego i Kalisza.
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Mateusz Morawiecki buduje regionalne struktury Rozwoju Plus. W czwartkowy wieczór w Lubinie były premier odbył spotkanie z samorządowcami z Zagłębia Miedziowego. - Genialna dyskusja, fantastyczne perspektywy i naprawdę wielki, wielki potencjał Zagłębia Miedziowego no i oczywiście Rozwój Plus Zagłębia Miedziowego - komentował wkrótce później polityk.
- Dziękuję wszystkim samorządowcom za wspaniałą rozmowę, za debatę i śmiało patrzymy w przyszłość. Naprawdę z odwagą, determinacją, do przodu - dodał.
Nowe twarze w Rozwoju Plus. Morawiecki wzmacnia regionalne struktury
Po spotkaniu w Lubinie Morawiecki ogłosił też, że do jego stowarzyszenia dołączyło dziesięciu wójtów i burmistrzów z regionu.
"Paweł Gregorczuk, Jacek Szwagrzyk, Paweł Piwko, Dawid Stachura, Zbigniew Grabowski, Norbert Grabowski, Krzysztof Błądziński, Wojciech Woźniak, Jerzy Szczupak oraz Sebastian Sypko - witajcie na pokładzie!" - napisał w mediach społecznościowych.
Jak wskazał były premier, ofensywa Rozwoju Plus "dopiero się rozkręca". "Musimy odsunąć rząd partaczy i sprawić, by państwem znów zarządzali profesjonaliści - ludzie kompetentni, skuteczni i stawiający Polskę ponad wszystko" - czytamy we wpisie Morawieckiego.
Rozwój Plus coraz większy. Kolejne osoby dołączają do stowarzyszenia
Wcześniej w tym miesiącu do Rozwoju Plus dołączył m.in. prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko. Chęć wstąpienia w szeregi nowego ruchu Morawieckiego zadeklarował też prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.
W Sejmie Rozwój Plus ma obecnie 40 przedstawicieli, co czyni go trzecim pod względem wielkości klubem.
W Senacie zasiada na ten moment dwóch reprezentantów ruchu Morawieckiego - Włodzimierz Biernacki i Ryszard Majer.