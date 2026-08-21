W skrócie Mateusz Morawiecki poinformował w mediach społecznościowych o dołączeniu dziesięciu nowych samorządowców z Zagłębia Miedziowego do stowarzyszenia Rozwój Plus.

W spotkaniu w Lubinie uczestniczyli wójtowie i burmistrzowie regionu, którzy weszli do ruchu Morawieckiego, a sam polityk podkreślił potencjał oraz determinację zespołu.

Rozwój Plus ma obecnie 40 przedstawicieli w Sejmie, dwóch w Senacie, a ostatnio szeregi stowarzyszenia powiększyli także prezydenci Tomaszowa Mazowieckiego i Kalisza.

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Mateusz Morawiecki buduje regionalne struktury Rozwoju Plus. W czwartkowy wieczór w Lubinie były premier odbył spotkanie z samorządowcami z Zagłębia Miedziowego. - Genialna dyskusja, fantastyczne perspektywy i naprawdę wielki, wielki potencjał Zagłębia Miedziowego no i oczywiście Rozwój Plus Zagłębia Miedziowego - komentował wkrótce później polityk.

- Dziękuję wszystkim samorządowcom za wspaniałą rozmowę, za debatę i śmiało patrzymy w przyszłość. Naprawdę z odwagą, determinacją, do przodu - dodał.

Nowe twarze w Rozwoju Plus. Morawiecki wzmacnia regionalne struktury

Po spotkaniu w Lubinie Morawiecki ogłosił też, że do jego stowarzyszenia dołączyło dziesięciu wójtów i burmistrzów z regionu.

"Paweł Gregorczuk, Jacek Szwagrzyk, Paweł Piwko, Dawid Stachura, Zbigniew Grabowski, Norbert Grabowski, Krzysztof Błądziński, Wojciech Woźniak, Jerzy Szczupak oraz Sebastian Sypko - witajcie na pokładzie!" - napisał w mediach społecznościowych.

Jak wskazał były premier, ofensywa Rozwoju Plus "dopiero się rozkręca". "Musimy odsunąć rząd partaczy i sprawić, by państwem znów zarządzali profesjonaliści - ludzie kompetentni, skuteczni i stawiający Polskę ponad wszystko" - czytamy we wpisie Morawieckiego.

Rozwój Plus coraz większy. Kolejne osoby dołączają do stowarzyszenia

Wcześniej w tym miesiącu do Rozwoju Plus dołączył m.in. prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko. Chęć wstąpienia w szeregi nowego ruchu Morawieckiego zadeklarował też prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.

W Sejmie Rozwój Plus ma obecnie 40 przedstawicieli, co czyni go trzecim pod względem wielkości klubem.

W Senacie zasiada na ten moment dwóch reprezentantów ruchu Morawieckiego - Włodzimierz Biernacki i Ryszard Majer.



