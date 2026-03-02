Bliski Wschód
Kolejne rejsy na Bliski Wschód odwołane. Linie lotnicze ogłaszają

Maria Kosiarz

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołują dwa najbliższe rejsy do Dubaju i Rijadu - przekazał rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. Połączenia lotnicze do Tel Awiwu pozostają odwołane do 15 marca. Jak dodał Moczulski, służby operacyjne są w stałym kontakcie z pasażerami i apelują o śledzenie najnowszych komunikatów.

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołują rejsy na Bliski Wschód. Nowy komunikat
Polskie Linie Lotnicze LOT odwołują kolejne rejsy na Bliski WschódX/Krzysztof Moczulski/123RF/PICSELmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały najbliższe rejsy do Dubaju i Rijadu oraz utrzymały zawieszenie lotów do Tel Awiwu do 15 marca.
  • Powodem odwołania połączeń są walki na Bliskim Wschodzie i zamknięcie przestrzeni powietrznej w kilku państwach regionu.
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło dodatkową infolinię dla Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie, ale nie planuje specjalnych lotów ewakuacyjnych.
Rejsy do Dubaju zostają odwołane do środy 4 marca, a do Rijadu do niedzieli 8 marca. Tymczasowe wstrzymanie połączeń ma związek z wymianą ognia na Bliskim Wschodzie i zamknięciem przestrzeni powietrznej w części państw regionu.

Linie lotnicze zapewniają, że bezpieczeństwo pasażerów w obliczu tych tragicznych wydarzeń jest dla nich priorytetem.

"Nasze służby operacyjne są w stałym kontakcie z pasażerami posiadającymi bilety na rejsy, które nie mogą się odbyć. Pomagamy im zmienić rezerwację na bilety innych, lokalnych przewoźników i powrót do Warszawy drogami alternatywnymi. Aktywnie komunikujemy się z naszymi pasażerami i pozostajemy do dyspozycji w przypadku kwestii związanych ze zmianami rezerwacji" - czytamy w komunikacie firmy.

Wojna w Iranie. Linie lotnicze odwołują połączenia

Zgodnie z rekomendacją Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) LOT już w sobotę odwołał wszelkie połączenia do izraelskiej stolicy. Wczesnym rankiem zawrócony został również samolot PLL LOT, który leciał do Dubaju.

Całkowite zamknięcie przestrzeni powietrznej w związku z atakami na Bliskim Wschodzie ogłosił: Iran, Irak, Katar, Bahrajn, Kuwejt, Syria, Izrael. O częściowym zamknięciu zdecydowały Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska.

Oprócz Polski, loty w regionie odwołały m.in.: brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle, Lufthansa, Tuskish Airlines, Air France czy Wizz Air.

    Ewakuacja z Bliskiego Wschodu. Czechy i Francja ogłaszają

    Kolejne europejskie kraje ogłaszają również natychmiastowe ewakuacje swoich obywateli przebywających w najbardziej zagrożonych atakami rejonach. Są wśród nich Czechy, które zamierzają ewakuować z Omanu około 750 swoich obywateli czy Francja, która przeprowadzi ten manewr, gdy otwarta zostanie przestrzeń powietrzna. Informację tę potwierdził prezydent Francji Emmanuel Macron po posiedzeniu rady obrony w niedzielę wieczorem.

    Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że na bieżąco monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie, jednak nie ma zamiaru wysyłać samolotów po obywateli przebywających w regionie.

    Uruchomiona została za to dodatkowa infolinia działająca w godzinach 8-22, przeznaczona dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie.

    "Śniadanie Rymanowskiego". "Polskie władze zostały poinformowane o możliwości uderzeń na Iran"Polsat News

