Kolejne próby przedostania się przez polsko-białoruską granicę. Zatrzymano sześć osób

Na Twitterze Straż Graniczna (SG) poinformowała, że wśród cudzoziemców byli obywatele Jemenu, Syrii i Gwinei. Do zdarzeń doszło na odcinkach ochranianych przez placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze.

Z najnowszych danych SG wynika, że do tej pory w maju nielegalnie próbowało się przedostać z Białorusi do Polski 692 cudzoziemców. SG podała też, że od początku roku to ponad 5,1 tys. osób.

Kryzys na polsko-białoruskiej granicy

Do 30 czerwca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Weszło ono w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r.

Reklama

Wcześniej, od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.

W rozporządzeniu podano, że dalszy zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do - jak napisano - eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego.

Trwa budowa zapory chroniącej granicę.