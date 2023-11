Do Kancelarii Premiera wpłynęło pismo od szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego, w którym zwraca się o złożenie poprawki do przyszłorocznego budżetu. Chodzi o kwotę "nie niższą niż 3,03 mld zł", która ma trafić do mediów publicznych, w tym TVP i umożliwić "wykonywanie misji publicznej". O tym, że taki wniosek ma się pojawić, informowaliśmy w Interii w poniedziałek.