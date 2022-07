Straż Graniczna poinformowała, że we wtorek 48 cudzoziemców próbowało przedostać się nielegalnie z Białorusi na terytorium Polski. Z ustaleń służb wynika, że migranci pochodzili m.in. z Kongo, Kamerunu i Syrii.

Nielegalne próby przekroczenia przejścia granicznego miały miejsce w okolicach placówek Białowieża, Bobrowniki, Płaska i Mielnik. Wszyscy cudzoziemcy posiadali wizy rosyjskie. Na ich podstawie próbowali przedostać się do krajów Europy Zachodniej.

Nielegalne przekraczanie granicy. Kończy się budowa stalowej zapory

To kolejny taki przypadek, kiedy grupa obcokrajowców z Afryki i Bliskiego Wschodu próbuje przejść przez naszą wschodnią granicę. Dwa dni temu Straż Graniczna informowała o 56 osobach z Gabonu, Kamerunu i Konga, które postępowały w analogiczny sposób. Również posiadali dokumenty wystawione w Rosji.

Reklama

Kończy się także budowa stalowej zapory na granicy, która ma powstrzymać jej nielegalne przekraczanie. Wstępnie miała się zakończyć do 30 czerwca, lecz wciąż trwają prace na ok. kilometrowym odcinku. - Wykonawca poprosił o wydłużenie terminu do końca lipca - powiedziała w minioną sobotę rzeczniczka SG por. Anna Michalska. Do jesieni ma być gotowe również zabezpieczenie elektroniczne, czyli system kamer i detektorów.