Na północnym wschodzie suma opadów wyniesie do 35 litrów wody na metr kwadratowy, w centrum trzeba się spodziewać do 45 litrów, a na południu opady będą jeszcze bardziej obfite. W województwach świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim łącznie spadnie do 50 litrów, a na terenach podgórskich Karpat i Beskidów do 60-70 litrów wody na metr kwadratowy. Najmniej padać będzie na północnym zachodzie kraju.