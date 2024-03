Wtorek przynosi słoneczną i ciepłą pogodę w większości kraju . Taka aura to zapowiedź coraz lepszych warunków, które w czasie świąt staną się wręcz modelowe. Potem jednak zaczną się pogarszać.

Wielkanoc 2024 z napływającym ciepłem

Najnowsze modele pogodowe potwierdzają trend rysujący się od dłuższego czasu . Wiele wskazuje na to, że w świąteczny weekend do Polski napłynie od południa bardzo ciepłe powietrze, które zapewni nam wyjątkowo komfortowe temperatury, sięgające nawet około 24 stopni Celsjusza. Reklama

Możliwe, że podczas Wielkanocy zbliżymy się do rekordu ciepła w marcu, który utrzymuje się już 50 lat . 21 marca 1974 roku w Nowym Sączu było 25,6 st. C. Niewykluczone, że ten rekord będzie w niektórych miejscach zagrożony.

Wielkanoc 2024 wyjątkowo ciepła

Nowe prognozy zaprezentowane przez Centrum Modelowania Meteorologicznego wskazują, że bardzo wyraźne ocieplenie w naszym kraju nadejdzie w Wielką Sobotę. Tego dnia w większości Polski można się spodziewać temperatur w okolicach 20-24 stopni Celsjusza. Jedynie nad morzem i na północnym wschodzie może być nieco chłodniej, w granicach 15-18 st. C.

Niedziela Wielkanocna również będzie bardzo ciepła: w przeważającej większości kraju termometry pokażą od 20 do 24 st. C. Wyraźnie niższych temperatur można się spodziewać tylko na północnym zachodzie, gdzie może być od 12 do 16 stopni.

W Niedzielę Wielkanocną do Polski dotrze masa ciepłego powietrza od południa, która utrzyma się przez całe święta / wxcharts /

Według nowych modeli pogodowych ocieplenie utrzyma się do końca świąt, czyli również w Poniedziałek Wielkanocny. Znowu na termometrach pojawią się wyjątkowo wysokie wartości, sięgające co najmniej 20 st. C w centrum i na południu do około 24 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Tylko na północy kraju będzie kilkanaście stopni, a nad samym morzem zaledwie 9 st. C. Reklama

Wyraźne ochłodzenie ma nadejść tuż po świętach: już we wtorek 2 kwietnia temperatury raczej nie przekroczą 17-18 st. C, a w kolejnych dniach mają stopniowo się obniżać: na północy do poziomu 5-6 st. C.

Pogoda na Wielkanoc: Mokro od Lanego Poniedziałku

Jeśli obecne prognozy się potwierdzą, to przez większość świąt będziemy mogli cieszyć się piękną, ciepłą i przeważnie słoneczną pogodą. Specjaliści z IMGW nie przewidują wówczas większych opadów deszczu. Lokalnie może jedynie trochę pokropić, głównie na południowym wschodzie.

Poniedziałek Wielkanocny również będzie bardzo ciepły, z temperaturami sięgającymi 24 st. C. Lokalnie może padać słaby deszcz / wxcharts /

Lany Poniedziałek może zasłużyć na swoją nazwę na zachodzie i północy - tam może pojawić się deszcz, choć będą to raczej przelotne, słabe opady. Kolejne dni mogą być zdecydowanie bardziej wilgotne.

Według prognoz długoterminowych od 2 kwietnia deszcz może się pojawić w całej Polsce i nie ustawać w kolejnych dniach. Niewykluczone nawet, że w przyszły czwartek na północnym wschodzie spadnie deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Trzeba jednak pamiętać, że prognozy na tak długi okres są obarczone dużym ryzykiem i ich sprawdzalność może wynosić mniej niż 50 proc. Reklama

