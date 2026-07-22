Kolejne burze ciągną w stronę Polski. Wiemy, gdzie będą najsilniejsze

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Pogoda próbuje się uspokoić, ale w środę znowu jej się nie uda. Pomimo bliskości wyżu warunki w północnych województwach nie będą przyjazne. Trzeba tam uważać na burze z ulewami, które nasilą się w drugiej połowie dnia. Na większe ocieplenie nie ma jeszcze szans.

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Deszcz i burza na północy kraju. Takie warunki mogą wystąpić w środę, zwłaszcza w drugiej połowie dnia - prognozuje IMGW
Burze z najsilniejszym deszczem w środę skoncentrują się na północy Polski - wynika z prognoz IMGWRenata Dąbrowska/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Coraz większy wpływ na pogodę w południowej Polsce zyskuje wyż Moritz, dzięki czemu aura będzie tam łagodniejsza niż w ostatnich dniach. Z czasem jednak warunki mogą się zepsuć, zwłaszcza na północy kraju - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burze mogą jeszcze się pojawić.

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Pogoda z kolejnymi burzami. Niosą więcej deszczu

Poranek jest pogodny w wielu miejscach, z niewielkim zachmurzeniem, jednak na północy miejscami przelotnie pada deszcz. Od północnego zachodu stopniowo chmur napłynie coraz więcej - lokalnie zacznie padać deszcz, a po południu, głównie w północnej Polsce, mogą nadejść również burze.

Zagrzmieć może w północnej połowie kraju, jednak lokalnie w centrum i na południu również może zrobić się burzowo, choć będą to słabsze zjawiska. Na północy w trakcie burz może intensywnie popadać: miejscami do około 20 litrów wody na metr kwadratowy, porywy wiatru osiągną zaś do 50-65 km/h.

Mapa pogodowa z zaznaczonymi opadami i burzami przemieszczającymi się nad północno-zachodnią Polską, z centrum wyżu atmosferycznego widocznym nad południową częścią kraju.
Po południu burze z najsilniejszymi opadami deszczu nadciągną nad północny zachód krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

Pojedyncze burze w centrum i na południu, jeśli już się pojawią, to będą wyraźnie słabsze od tych na północy, z sumą opadów na poziomie maksymalnie 10 litrów wody na metr kwadratowy i podmuchami wiatru do 50-60 km/h.

Choć ogólnie pogoda w środę nie będzie już tak wymagająca jak we wcześniejszych dniach, to wciąż nie doczekamy się napływu większych mas ciepłego powietrza, więc miejscami dalej będzie dość chłodno, jak na tę porę roku.

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Spokojniej, ale wciąż chłodno. Szczególnie na północy

Najchłodniejszymi regionami w ciągu dnia będą północny zachód, północ oraz tereny podgórskie, gdzie można się spodziewać od 17 do 19 stopni Celsjusza. W reszcie Polski na termometrach zobaczymy wartości przeważnie od 20 do 23 stopni.

Mapa Polski z zaznaczonymi anomaliami temperatury, gdzie w większości kraju dominują niebieskie odcienie, wskazujące na niższe niż zwykle temperatury powietrza względem średniej wieloletniej.
W Polsce wciąż będzie się utrzymywać ujemna anomalia temperaturyWXChartsmateriał zewnętrzny

Miejscami uczucie chłodu mogą zwiększać mocniejsze porywy wiatru. Tak będzie nad morzem, gdzie nie dość że wciąż będzie dość chłodno, jak na tę porę roku, to temperaturę odczuwalną obniży wiatr, osiągający w porywach do 55 km/h.

W pozostałych miejscach, nie licząc burz i szczytów gór, wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany.

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