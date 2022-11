W środę informowaliśmy, że nieznani sprawcy przeprowadzili kolejny atak spoofingowy na byłego szefa CBA Pawła Wojtunika, ale także i Borysa Budkę.

Szef klubu KO przekazał w czwartek, że zarówno on, jak i jego żona Katarzyna Kuczyńska-Budka otrzymali podobne telefony z groźbami. Jeden z nich odebrała ich 9-letnia córka.

"Telefon podszywający się pod moją żonę. Nasza 9-letnia córka odebrała analogiczny komunikat na telefonie Kasi. Skoro wyświetlił się mój numer, była przekonana, że to ja dzwonię. A usłyszała męski głos, który groził jej mamie. Powiedzieć, że to skur***ństwo to nic nie powiedzieć" - napisał Budka na Twitterze.

Kolejny atak spoofingowy na Borysa Budkę

Poseł dołączył do wpisu nagranie, na którym słychać wypowiadane przez komputerowo wygenerowany głos, groźby.

- Zamorduję cię. Z jakich pobudek chcesz żebyśmy się znaleźli w areszcie. Zginiecie za zatrzymanie naszego współpracownika, Krzysztofa. Zamorduję cię, Borysie Budka. Zamorduję twoją żonę, Kasię. Platforma Obywatelska to są zdrajcy narodu. Wbiję ci nóż w serce jak Stefan W. (zabójca prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - red.) - usłyszeli w słuchawce Budka i jego żona.

W środę poseł KO informował, że nieznani sprawcy wysłali wiadomości z groźbami jemu i jego żonie. Ich autor groził politykowi śmiercią "bo zgłosił sprawę spoofingu". "Przez ciebie siedziałem od kwietnia. Wyszedłem. Obserwuję cię" - napisał.

W sprawie zatrzymano jedną osobę. Krzysztof J., informatyk jest podejrzany o pomocnictwo w atakach spoofingowych. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.