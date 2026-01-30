Spis treści: Pierwsza tura ferii zimowych 2026 - hotelarze liczą straty Jaka pogoda szykuje się na druga turę ferii zimowych 2026? Kiedy zaczyna się trzecia tura ferii zimowych 2026?

W 2026 r. ferie zimowe podzielone są na trzy tury, a nie jak miało to miejsce dotychczas na cztery. Pierwsza z nich dobiega już końca. Pomimo niemal 90 proc. rezerwacji miejsc noclegowych w największych kurortach turystycznych, niektórzy przedsiębiorcy liczą już straty.

Pierwsza tura ferii zimowych 2026 - hotelarze liczą straty

Pierwsza tura ferii rozpoczęła się 19 stycznia i trwa do 1 lutego. W tym czasie odpoczywali uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

Wielu hotelarzy i największe kurorty w Polsce jak Zakopane liczyło przede wszystkim na turystów z mazowieckiego. Ci jednak w tym roku nie dopisali, jak donosi Interia Biznes. Wiele osób wybrało w zamian wypoczynek za granicą. Winna słabego bilansu w Zakopanem po pierwszej turze ferii zimowych może być również pogoda. W tym roku dopisywała nie tylko w Tatrach, dlatego turyści mogli wybierać spośród innych miejscowości górskich w Karkonoszach czy Beskidach.

Koniec pierwszej tury ferii zimowych jest czasem większego natężenia ruchu samochodowego na drogach. Policja prowadzi akcję "Bezpieczne Ferie 2026", podczas której prowadzi wzmożone kontrole pojazdów na drogach dojazdowych do miejscowości turystycznych, głównie w górach. Sprawdzają przede wszystkim prędkość poruszania się po drodze, ale także bezpieczeństwo dzieci przewożonych w pojazdach.

Jaka pogoda szykuje się na druga turę ferii zimowych 2026?

Już 2 lutego na ferie zimowe wybiorą się mieszkańcy województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego, opolskiego.

Druga tura ferii potrwa do 15 lutego. Według danych publikowanych przez biura podróży wśród rezerwacji na ferie przeważają miejscowości górskie, jednak często pojawiają się także kurorty nadmorskie. Turystów przekonują często ceny dużo niższe niż w ośrodkach narciarskich, ale także spokój i mniejsza liczba odwiedzających.

Pogoda na drugą turę ferii zapowiada się podobnie jak w styczniu. W pierwszych dniach przewiduje się dość duże mrozy w nocy, jednak w dzień temperatura będzie oscylowała w okolicach -5 st. Celsjusza. Jej odczuwanie może jednak potęgować silny wiatr. Pierwszy tydzień drugiej tury ferii ma przynieść ocieplenie i temperaturę powyżej zera w ciągu dnia.

Kiedy zaczyna się trzecia tura ferii zimowych 2026?

Ostatnia tura ferii zimowych 2026 rozpoczyna się 16 lutego i potrwa do 1 marca. W tym czasie odpoczynek planują mieszkańcy województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego. Długoterminowe prognozy pogody wskazują, że ferie zimowe 2026 roku mogą zakończyć się pierwszym podmuchem wiosny. Temperatura powietrza ma bowiem wzrosnąć powyżej 10 st. Celsjusza.

Władze Parków Narodowych położonych w górach nieustannie ostrzegają turystów i proszą o szczególne zachowanie ostrożności na szlakach. Zmieniająca się pogoda może prowadzić do wzrostu zagrożenia lawinowego, ale także dużego oblodzenia szlaków.

Kluczowe jest monitorowanie doniesień pogodowych i ostrzeżeń lawinowych. Apelują również o dopasowanie swojego ubioru do aktualnie występujących warunków w górach i odpowiedni ekwipunek umożliwiający bezpieczne poruszanie się po szlaku.

