Kierowca - 29-letni Gruzin - miał pytać ją m.in. o to, czy uprawia seks i masturbuje się. Miał też przesiąść się na tylne siedzenie, pocałować ją, obmacywać i włożyć rękę między nogi.

- Zablokował drzwi, nie wiedziała, co robić. Po wszystkim "wrócił za kółko", ruszył dalej, a po chwili kazał - cytuję - wypie***lać" jej z auta. Wcześniej wyrwał dziewczynie telefon i zaczął obserwować swoje profile w mediach społecznościowych. Potem wysyłał wiadomości w stylu: "sama chciałaś i o to prosiłaś, ja nic nie zrobiłem" - opowiada w rozmowie z Interią Aleksandra Gajewska.

Nastolatka - jeszcze z samochodu - dała znać o sytuacji koleżance. Ta zadzwoniła pod numer 112. Tam miała usłyszeć, że... nie ma wolnego patrolu, by interweniować.

- Nie mogę tego udowodnić, ale jeszcze nie zdarzyło mi się, by przy weryfikacji tego typu informacji były rozbieżności.

Molestowanie w taksówce. "Ofiary boją się stygmatyzacji"

O napastowaniu poinformowano służby. "GW" podała, że policjanci chcieli, by kierowca odpowiadał za doprowadzenie nastolatki do "innej czynności seksualnej". Wysłano więc do prokuratury wniosek o wszczęcie śledztwa. Ta odmówiła i odpisała, że policja ma sama prowadzić dochodzenie w kierunku naruszenia nietykalności cielesnej - czytamy.

3 styczna Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald wydał w sprawie wyrok nakazowy, bez przeprowadzania rozprawy. Zgodził się z prokuraturą i uznał "dotknięcie ręką nogi na wysokości kostki, w okolicy uda, głaskanie po głowie oraz całowanie w usta i policzek" za naruszenie nietykalności cielesnej, a nie czynność seksualną. 29-latka skazano na dwa lata prac społecznych w wymiarze 30 godzin w miesiącu, zakazano mu zbliżania się do pokrzywdzonej i nakazano zapłatę 10 tys. złotych zadośćuczynienia.

- I potem dziwimy się, dlaczego ponad 90 proc. kobiet nie zgłasza sytuacji, w których są molestowane i padają ofiarami przestępstw seksualnych. Zarówno w tej, jak i w wielu podobnych sprawach towarzyszy im też wielki wstyd i obawa przed osądem własnej rodziny. Jestem w kontakcie z wieloma dziewczynami bojącymi się stygmatyzacji, wytykania palcami - zaznacza posłanka PO.

Dodaje, że "myślała, że wypracowano ponadpartyjny konsensus i nowelizację przepisów, ale nic o takowej nie wiadomo".

- Janusz Cieszyński obiecał zmiany na przełomie roku. Napisałam do ministerstwa infrastruktury, cyfryzacji i sprawiedliwości, gdzie jest wspomniana nowelizacja i czekam na odpowiedź. Ziobro komunikuje to hasłem "zero tolerancji", ale potem, w postępowaniach, wychodzi inaczej - kończy Gajewska.

Jeśli doświadczyłaś przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu przeciwprzemocowego Feminoteki 888 88 33 88 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00 lub pisząc mail pod adres: pomoc@feminoteka.pl.