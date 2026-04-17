W skrócie Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury wobec sędziów Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka, oskarżając ich o składanie fałszywego zawiadomienia o przestępstwie.

Zawiadomienie Bentkowskiej i Szostka dotyczyło możliwych nieprawidłowości wobec nowo wybranych sędziów TK, takich jak brak przydzielenia stanowisk pracy, spraw do rozpoznania oraz niepodpisanie dokumentów regulujących stosunek pracy.

Sprawą zajmie się Prokuratura Krajowa, która ma wyjaśnić, czy doszło do naruszenia przepisów karnych związanych z sytuacją nowych sędziów TK i organizacją pracy Trybunału.

Jak wynika z komunikatu, działania prezesa TK zmierzają do skierowania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez sędziów Magdalenę Bentkowską oraz Dariusza Szostka. Chodzi o czyn z art. 238 Kodeksu karnego, czyli składanie fałszywego zawiadomienia o przestępstwie.

"Ponadto zlecił analizy prawne w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec zawiadamiających, także w zakresie 'występu' w Sejmie RP" - podano w komunikacie.

Chaos w TK. Tło sprawy i stanowisko Waldemara Żurka

Sprawa ma swoje źródło w działaniach podjętych przez sędziów TK, o których poinformował prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak przekazał, Bentkowska i Szostek złożyli zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę czterech sędziów wybranych przez Sejm 13 marca 2026 roku.

Zawiadomienie dotyczy m.in. możliwego niedopełnienia obowiązków służbowych oraz naruszenia praw pracowniczych nowych sędziów TK: Krystiana Markiewicza, Annę Korwin-Piotrowską, Marcina Dziurdę oraz Macieja Taborowskiego.

Według treści zawiadomienia nowo wybranym sędziom nie zapewniono podstawowych warunków do wykonywania obowiązków - nie przydzielono im stanowisk pracy, spraw do rozpoznania ani nie podpisano wymaganych dokumentów regulujących stosunek pracy.

Sędziowie TK. Postępowanie w Prokuraturze Krajowej

W swoim komunikacie prezes TK podkreślił, że zarzuty kierowane przez sędziów są bezpodstawne, a ich działania mogą prowadzić do dalszego pogłębiania chaosu konstytucyjnego. Wyraził również ubolewanie, że - jak wskazał - zamiast dbałości o praworządność, podejmowane są kroki paraliżujące funkcjonowanie Trybunału.

Jednocześnie przypomniano, że zgodnie z art. 195 Konstytucji RP sędziom Trybunału Konstytucyjnego powinny być zapewnione warunki pracy oraz wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu i zakresowi obowiązków.

Zgodnie z zapowiedzią prokuratora generalnego sprawą zajmie się Prokuratura Krajowa. Postępowanie ma wyjaśnić, czy doszło do naruszenia przepisów karnych w związku z sytuacją nowych sędziów TK oraz działaniami osób odpowiedzialnych za organizację pracy Trybunału.

Spór wokół TK. Ślubowanie sędziów w Sejmie

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów TK - do tego momentu w TK na 15 stanowisk sędziowskich było 9 osób. Na zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego dwoje wybranych przez Sejm sędziów złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP mówili, że sytuacja czworga pozostałych jest analizowana, gdyż według prezydenckiej kancelarii w Sejmie doszło do błędów.

9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej tych czworo sędziów złożyło ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta", ślubowanie ponownie złożyło też dwoje sędziów TK, którzy już wcześniej zrobili to w obecności prezydenta. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta.

Dwoje sędziów, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, tego samego dnia objęło urzędy w TK. Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta". Krystian Markiewicz poinformował, że on i troje pozostałych sędziów, złożyli pismo do prezesa TK go z wnioskiem o umożliwienie wykonywania im obowiązków służbowych.

Prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował w poniedziałek, że polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy - jak powiedział - doradzali prezydentowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK.

