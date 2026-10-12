Kolejki do lekarza coraz dłuższe. Nowy raport pokazuje skalę problemów

W skrócie W drugim kwartale 2026 roku wydłużył się czas oczekiwania na niektóre świadczenia zdrowotne, według raportu dotyczącego działalności Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wskaźniki raportu wykazały wzrost liczby pacjentów z pilnym skierowaniem do rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, gastroskopii, kolonoskopii i fizjoterapii ambulatoryjnej.

Kolejka pacjentów stabilnych oczekujących na przyjęcie do szpitala pozostała stabilna, a liczba oczekujących na wizytę u specjalisty w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej nieznacznie się zmniejszyła.

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W raporcie z działalności NFZ za II kwartał 2026 roku sprawdzono kolejki do wykonania ponad 200 różnych świadczeń zdrowotnych. Wynika z niego, że w porównaniu z I kwartałem, w kolejkach przybyło 62,8 tys. pacjentów z pilnym skierowaniem. W sumie było ich 980 tys., czyli o 180 tys. więcej niż w ubiegłym roku.

Przykładowo na rezonans magnetyczny w II kwartale czekało 145,3 tys. pilnych pacjentów, czyli o 38,3 tys. więcej niż w roku ubiegłym i o 35 tys. więcej niż w I kwartale. Mediana oczekiwania wynosiła 33 dni, czyli o 4 dni więcej niż w II kwartale 2025 roku. Najwięcej pacjentów z pilnym skierowaniem odnotowano w województwach śląskim, małopolskim i mazowieckim. Wzrosła również liczba pacjentów stabilnych w kolejce do badania.

Więcej pilnych i stabilnych pacjentów czeka również w kolejkach do tomografii komputerowej, gastroskopii czy kolonoskopii.

Najgorsza sytuacja dotyczy natomiast fizjoterapii ambulatoryjnej. W II kwartale br. w kolejce było tu ok. pół miliona osób, czyli o 80 tys. więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Mediana czasu oczekiwania przez pacjentów z pilnym skierowaniem wynosiła 115 dni - o 14 dni więcej niż w 2025 roku.

Ochrona zdrowia. Stabilne kolejki do szpitali i przychodni

Z raportu wynika, że stabilna jest natomiast kolejka pacjentów stabilnych, którzy oczekują na przyjęcie na oddziały szpitalne. W II kwartale wynosiła ona ok. 640 tys. osób.

Zmniejszyła się nieco natomiast kolejka pacjentów stabilnych czekających na wizytę u specjalisty w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W II kwartale 2026 r. wynosiła ona 3,58 mln osób, a w analogicznym okresie rok wcześniej - 3,63 mln.

Eksperci cytowani przez "Rzeczpospolitą" wskazują, że jednym z powodów, dla którego wzrasta liczba pacjentów pilnych w kolejkach może być to, że lekarze, wiedząc, jak długi jest czas oczekiwania na niektóre badania, wystawiają skierowania w trybie pilnym i tym samym generują "sztuczny tłok" w kolejce.

Eksperci zauważają również, że problemy w NFZ się nasilają, dlatego też zjawisko wzrostu liczby osób w kolejkach może się pogłębiać w kolejnych kwartałach.



