Związek ocenił, że jest to "skrajnie nieuczciwe oraz szkodliwe społecznie i gospodarczo postępowanie ", na które się nie godzi. Według związkowców kolej jest systematycznie " wypychana z rynku i dyskryminowana, co uderza nie tylko w pracowników, ale także w interes publiczny, bezpieczeństwo państwa i środowisko".

"Tymczasem, faworyzowany jest transport drogowy, przez co zaspokajane są interesy i zachcianki lobby samochodowego" - czytamy w ogłoszeniu. Jak wskazano, prowadzi to do zanieczyszczenia powietrza spalinami, sztucznego zagęszczenia ruchu na drogach i ich niszczenie przez tiry z ciężkim załadunkiem. Zdaniem związkowców to właśnie kolej powinna być oczywistą alternatywą dla ciężkiego transportu.