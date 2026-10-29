W skrócie Największa grupa badanych w sondażu SW Research dla "Wprost" wskazuje na chęć odwołania minister edukacji Barbary Nowackiej, co zadeklarowało 9,4 proc. ankietowanych.

Na kolejnych miejscach wśród ministrów, których odejścia domagają się badani, znaleźli się Waldemar Żurek, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Paulina Hennig-Kloska.

Sondaż przeprowadzono krótko po rezygnacji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z funkcji ministra funduszy i polityki regionalnej.

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Badani zostali zapytani o to, czy chcieliby odwołania kolejnego ministra z rządu Donalda Tuska. Jeżeli tak - musieli wskazać konkretne nazwisko.

Najwięcej, bo 9,4 proc. pytanych, wybrało minister edukacji Barbarę Nowacką. Tuż za nią uplasował się szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jego odejścia domaga się 5,7 proc. pytanych.

Kto powinien odejść z rządu Tuska? Polacy wskazali nazwiska

Na kolejnych miejscach w zestawieniu znaleźli się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Dostali oni po 5 proc. głosów.

Nieco mniej wskazań uzyskał minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski (4,9 proc.).

Badanie SW Research dla "Wprost" zostało zrealizowane w dniach 27-28 października 2026 r. metodą wywiadów online na panelu SW Panel. Wzięło w nim udział 806 pełnoletnich Polek i Polaków. Próba była reprezentatywna pod względem łącznego rozkładu płci, wieku i wielkości miejscowości. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

Burza po głosowaniu w Sejmie. Minister i wiceminister zrezygnowali

Pytanie pojawiło się kilka dni po ostatnich odejściach z rządu Tuska. W miniony czwartek ze stanowiska ministra funduszy i polityki regionalnej zrezygnowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Stało się to po głosowaniu w Sejmie dotyczącym dwukadencyjności w samorządach. "Dwukadencyjność samorządów została utrzymana. Tak zdecydował dziś Sejm. Wygraliśmy!" - napisała wtedy Pełczyńska-Nałęcz w mediach społecznościowych.

"Koalicja, w tym niestety znaczna część posłów Polski 2050, stanęła przeciw ludziom, a za politykierskimi układami. To nie pierwsza taka decyzja koalicji, ale fundamentalnie ważna" - dodała przy tym, wyjaśniając, że odchodzi, gdyż "wartości są dla niej ważniejsze niż stołki".

Dzień po odejściu Pełczyńskiej-Nałęcz Jan Szyszko zwrócił się do premiera Tuska o odwołanie go z funkcji wiceministra funduszy i polityki regionalnej. - Mój mandat polityczny do bycia w tym rządzie wygasł, a ja nie wierzę w apolitycznych ministrów czy wiceministrów. To są funkcje polityczne, to partie polityczne mianują ministrów do rządu - tłumaczył w "Debacie Gozdyry", otwiera się w nowym oknie na antenie Polsat News.

Źródła: "Wprost", Polsat News



