W skrócie Sondaż wskazuje, że Karol Nawrocki byłby najchętniej zapraszanym politykiem do wigilijnego stołu przez Polaków.

Donald Tusk i Radosław Sikorski zajęli kolejne miejsca w rankingu, a czwarte i piąte miejsce przypadły Adrianowi Zandbergowi i Sławomirowi Mentzenowi.

Największa grupa respondentów, 34,9 procent, zadeklarowała, że nie chciałaby spędzić Wigilii z żadnym z polityków.

Uczestników sondażu SW Research dla Onetu zapytano, z którym z wymienionych polityków najchętniej zasiedliby przy wigilijnym stole.

Wigilia z politykiem. Karol Nawrocki liderem nowego sondażu

Z badania wynika, że respondenci najchętniej wskazywali Karola Nawrockiego - prezydenta wybrało 19,6 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk, z którym Wigilię spędziłoby 12,3 proc. ankietowanych.

Podium zamyka minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, z którym bożonarodzeniowe świętowanie rozpoczęłoby 7,4 proc. zapytanych osób.

Kogo Polacy zaprosiliby na Wigilię? Przewaga jednej odpowiedzi

Czwartym najchętniej wskazywanym politykiem był lider partii Razem Adrian Zandberg - z nim wigilijnym wieczór spędziłoby 6,5 proc. ankietowanych. Na piątym miejscu znalazł się jeden z liderów Konfederacji Sławomir Menzten, którego wybrało 5,7 proc. respondentów, a na z szóstą lokatą uplasował się szef Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun z wynikiem 5,3 proc.

Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do wigilijnego stołu chciałoby zaprosić 2,5 proc. ankietowanych, a byłego premiera Mateusza Morawieckiego - 2,2 proc.

Najgorzej spośród wymienionych polityków wypadli Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty. Ministra obrony narodowej do wspólnego świętowania Bożego Narodzenia zaprosiłoby 1,8 proc. respondentów, a marszałka Sejmu - 1,7 proc.

Większość uczestników sondażu stwierdziła jednak, że nie spędziłaby Wigilii z żadnym z wymienionych polityków - taką odpowiedź wskazało 34,9 proc. zapytanych osób.

Kogo zaprosiliby do wigilijnego stołu młodzi Polacy? Nowy sondaż

W sondażu uwzględniono podział na kobiety i mężczyzn oraz ze względu na wiek. Panowie chętniej wskazywali Karola Nawrockiego (23,7 proc.) podczas gdy głosy pań rozkładają się niemal po równo między prezydentem a premierem (15,7 proc. i 13,2 proc.).

Jednak różnice w zestawieniu widać zwłaszcza wśród najmłodszych respondentów. W grupie osób do 24. roku życia najczęściej wskazywanym politykiem był Adrian Zandberg (20 proc.), a dalej Sławomir Mentzen (13,3 proc.). Święta z prezydentem w tej grupie spędziłoby 13,3 proc. zapytanych osób, z Grzegorzem Braunem - 8,4 proc. W tym zestawieniu 0 proc. wskazań uzyskali Jarosław Kaczyński i Władysław Kosiniak-Kamysz.

W grupie wiekowej 25-34 lat liderem sondażu jest Karol Nawrocki, z którym do wigilijnego stołu zasiadłoby 17,5 proc. respondentów, a na kolejnych miejscach znaleźli się: Sławomir Mentzen (10,9 proc.), Adrian Zandberg (10,6 proc.) i Grzegorz Braun (9,9 proc.). W tej grupie najmniej osób wybrało Mateusza Morawieckiego (1,6 proc.).

Prezydent dominuje także wśród osób 35-49 lat. W tej grupie święta chciałoby z nim spędzić 19,8 proc. respondentów. Dalej w zestawieniu znaleźli się: Radosław Sikorski (7,2 proc.) i Donald Tusk (6,9 proc.). Z kolei wśród osób powyżej 50. roku życia głosy rozkładają się prawie po równo między Karolem Nawrocki (21,8 proc.) a premierem (20,1 proc.). Na trzecim miejscu w tej grupie znalazł się szef MSZ (9,7 proc.).

Sondaż został zrealizowany w dniach 16-17 grudnia 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 827 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

