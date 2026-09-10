W skrócie 53 proc. respondentów sondażu uznało, że afera Zondacrypto najbardziej obciąża Prawo i Sprawiedliwość.

Konfederacja i Koalicja Obywatelska zajęły kolejne miejsca jako partie najczęściej wskazywane w badaniu.

Ponad 1/4 ankietowanych nie potrafiła wskazać partii, którą afera Zondacrypto obciąża najbardziej.

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"Rzeczpospolita" zleciła IBRiS przeprowadzenie badania, w którym Polakom zadano pytanie: które z ugrupowań są Pana/i zdaniem najbardziej obciążone aferą związaną z giełdą kryptowalut Zondacrypto? Można było wskazać więcej niż jedną partię.

53 proc. badanych uznało, że w największym stopniu afera Zondacrypto obciąża Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu znalazła się Konfederacja - 24,8 proc. 22,2 proc. respondentów wskazało Koalicję Obywatelską.

Afera Zondacrypto. Polacy wybrali najbardziej obciążoną partię

Pozostałe partie uzyskały "śladowe wskazania" - podaje dziennik. 7,1 proc. ankietowanych uważa, że Zondacrypto obciąża Rozwój Plus. Ponad 1/4, bo 25,9 proc. biorących udział w badaniu Polaków stwierdziła, że nie potrafi wskazać partii, którą afera Zondacrypto obciąża w najbardziej.

W grupie wyborców partii opozycyjnych (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Razem) dominuje przekonanie, że to Koalicja Obywatelska jest najbardziej obciążona Zondacrypto - stwierdziło tak 49 proc. wyborców opozycji. Przy czym niewiele mniej, bo 41,4 proc, uznało, że afera to większy, stopniu problem Prawa i Sprawiedliwości.

Wątpliwości nie mają za to wyborcy koalicji rządzącej. Wśród nich PiS wskazało 86 proc. głosujących, a KO 1 proc.

- Bardzo dużo zależy od tego, jak sprawa będzie zarządzana komunikacyjnie i jak rozwinie się śledztwo. Czy afera będzie eskalować, czy uda się ją wygasić - tak jak w przypadku Koalicji Obywatelskiej i Szpitala Południowego. Na dziś wygląda na to, że sprawa jest rozwojowa politycznie - skomentował dr Bartłomiej Machnik z UKSW.

Badanie zostało przeprowadzone 4 i 5 września metodą CATI na próbie 1068 osób. Ankietowani mogli wskazać więcej niż jedno ugrupowanie.

Źródło: "Rzeczpospolita"



