Kogo obciąża afera z działką pod CPK? Polacy zabrali głos
Ponad 42 proc. Polaków uważa, że afera dotycząca sprzedaży działki pod CPK najbardziej obciąża rząd Prawa i Sprawiedliwości - wynika z najnowszego sondażu SW Research dla rp.pl. Obecny rząd o aferę obciąża ponad 13 proc. ankietowanych.
W skrócie
- W najnowszym sondażu ponad 42 proc. Polaków uważa, że afera związana ze sprzedażą działki pod CPK najbardziej obciąża rząd PiS.
- Sprzedaż 160-hektarowej działki spółce Dawtona tuż przed końcem rządów PiS duże kontrowersje.
- Ostatecznie obecny rząd porozumiał się ze spółką w sprawie odkupu działki, której sprzedaż musiała zatwierdzić ówczesne Ministerstwo Rolnictwa.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Polaków zapytano który rząd "najbardziej obciąża afera dotycząca sprzedaży działki, przez którą przebiegać ma linia kolejowa łącząca CPK z Warszawą". Najwięcej osób, bo 42,3 proc. stwierdziło, że rząd PiS. Z kolei obecny rząd wskazało 13,4 proc. ankietowanych.
Co piąty Polak (20,3 proc.) stwierdził, że afera "oba rządy obciąża w równym stopniu", z kolei 3,1 proc. uważa, że nie obciąża ona nikogo. 12,2 proc. osób nie miało zdania na ten temat, a 8,7 proc. przyznało, że nie słyszało o sprawie.
Rząd PiS był wskazywany częściej w niemal wszystkich grupach demograficznych, niezależnie od płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania, wieku i wysokości dochodów. Jedynie osoby z wykształceniem podstawowym częściej obarczali winą obecny rząd.
Sondaż przeprowadziła agencja badawcza SW Research w dniach 4-5 listopada na grupie 800 internautów powyżej 18. roku życia.
Afera wokół działki pod CPK
Portal "Wirtualna Polska" poinformował w październiku, że w ostatnich tygodniach rządów Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku, doszło do sprzedaży działki należącej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, która miała być przeznaczona pod inwestycje w ramach projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Teren o powierzchni 160 hektarów nabyła za 23 mln złotych spółka Dawtona.
Sprzedaż działki musiała zostać zaakceptowana przez Ministerstwo Rolnictwa, na czele którego stał wtedy Robert Telus. Minister wcześniej wielokrotnie spotykał się z prezesem spółki Dawtona Piotrem Wielgomasem. Na jaw wyszło również, że spółka ta w kampanii wyborczej przygotowała dla Telusa za promocyjną cenę tubki z musem owocowym, na których widniało hasło wyborcze polityka PiS.
Afera doprowadziła do dymisji w KOWR, a także zawieszenia Telusa i byłego wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego w prawach członków PiS. Sprawa trafiła również do prokuratury.
Prawo i Sprawiedliwość zarzucało obecnemu rządowi, że nie odzyskał ważnej działki, mimo zapisów w umowie, które miały na to pozwalać. Ostatecznie rząd porozumiał się z firmą Dawtona w sprawie odsprzedaży działki po cenie jej nabycia.