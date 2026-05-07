W skrócie W sondażu CBOS z maja 2026 roku Koalicja Obywatelska uzyskała poparcie 30,8 proc., notując spadek o 1,2 pkt proc. względem kwietnia.

Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło 19,6 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 1,4 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Konfederacja Wolność i Niepodległość zajęła trzecie miejsce z wynikiem 15,3 proc., odnotowując wzrost o 2,3 pkt proc., natomiast Konfederacja Korony Polskiej uzyskała 8,1 proc., co jest spadkiem o 0,6 pkt proc.

Nowa Lewica z wynikiem 4,7 proc., Partia Razem z 3 proc., PSL z 2,2 proc. i Polska 2050 z 1 proc. nie przekroczyły progu wyborczego w tym badaniu.

W czwartek CBOS opublikował wyniki swojego najnowszego sondażu partyjnego. Wynika z niego, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w pierwszych dniach maja, udział w nich chciałoby wziąć 76,6 proc. Polaków uprawnionych do głosowania, a więc o 1 pkt proc. więcej niż w kwietniowym badaniu.

Pierwsze miejsce w sondażu zajmuje Koalicja Obywatelska z poparciem 30,8 proc. głosów. Oznacza to spadek o 1,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim, kwietniowym badaniem.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 19,6 proc. - to wynik o 1,4 pkt proc. lepszy niż w kwietniu.

Trzecie miejsce zajęła Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 15,3 proc. badanych; w porównaniu do poprzedniego badania poparcie dla tego ugrupowania wzrosło o 2,3 pkt proc.

Na czwartej pozycja znalazła się Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 8,1 proc. Oznacza to spadek o 0,6 pkt proc. Pozostałe ugrupowania ujęte w sondażu nie weszłyby do Sejmu.

W maju Nowa Lewica może liczyć na poparcie 4,7 proc. badanych, czyli o 1,1 pkt proc. mniej niż w kwietniowym badaniu. Zmniejszyło się także poparcie dla Partii Razem, którą poparło 3 proc. badanych (spadek o 1,9 pkt proc.).

Z kolei PSL pogorszyło swoje notowania o 0,8 pkt proc., do poziomu 2,2 proc. Chęć głosowania na Polskę 2050 zadeklarowało w maju 1 proc. badanych, czyli o 0,3 pkt proc. więcej niż w kwietniu.

Zamiar zagłosowania na "inną partię" wyraziło 0,4 proc. ankietowanych. Natomiast 11,6 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Badanie CBOS zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) w okresie 4-6 maja 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000). Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.

