Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska (KO) . Formacja ta uzyskała 31,2 proc. głosów, co oznacza wzrost o 0,8 punktu proc. w porównaniu do poprzedniego badania z 28-29 kwietnia.

Popularność Lewicy wzrosła o 0,8 pp., co daje wynik 7,6 procent. Trzecia Droga w osiągnęła 7,4 proc. - jest to wynik poniżej progu wyborczego dla koalicji, który wynosi 8 proc. Oznacza to, że obecnym układzie głosów nie uzyskałaby mandatów, a to wpływa na cały układ sił w Sejmie.