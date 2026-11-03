Koalicja rządząca straci władzę po wyborach? Alarmujący wynik sondażu

Alicja Krause

Alicja Krause

Obecna koalicja rządząca nie utrzyma władzy po przyszłorocznych wyborach - twierdzi 47 proc. uczestników nowego sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". - Wyborcy koalicji są niezadowoleni z tempa realizacji obietnic wyborczych i zbyt wolno postępujących reform - skomentował w rozmowie z dziennikiem dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego.

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Donald Tusk w garniturze przy mównicy z mikrofonami na tle flag.
Czy koalicja rządząca utrzyma władzę po przyszłorocznych wyborach? Alarmujący sondaż (zdj. ilustracyjne)Roman Koziel / Zuma Press Agencja FORUM

W skrócie

  • Według sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" 47 proc. badanych uważa, że obecna koalicja rządząca nie utrzyma władzy po wyborach w 2027 roku.
  • Zaledwie 30 proc. ankietowanych jest zdania, że rząd Donalda Tuska zdoła utrzymać władzę, a 23 proc. badanych nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi.
  • Ekspert ds. marketingu politycznego dr Sergiusz Trzeciak wskazuje, że wyborcy są niezadowoleni z tempa reform oraz rosnących kosztów życia.
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Ankietowani zostali zapytani o to, czy obecna koalicja rządowa pod przywództwem premiera Donalda Tuska utrzyma władzę po wyborach w 2027 roku. Przeczącej odpowiedzi udzieliło 47 proc. pytanych.

Kolejne 30 proc. badanych sądzi, że koalicja zdoła jednak utrzymać władzę. 23 proc. pytanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

- Wokół rządu widać wiele słabych punktów: trudną sytuację gospodarczą, problemy z dopięciem budżetu, kwestie systemu ochrony zdrowia, problemy wizerunkowe oraz konflikty i napięcia wewnątrz koalicji - skomentował w rozmowie z "Super Expressem" dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego.

"Wyborcy są niezadowoleni". Ekspert punktuje rządzących

Ekspert zwrócił również uwagę na "krytykę koalicji rządowej, obecną w mediach społecznościowych". Jak stwierdził, "na to wszystko nakłada się efekt naturalnego zużycia władzy".

- Wyborcy koalicji są też niezadowoleni z tempa realizacji obietnic wyborczych i zbyt wolno postępujących reform - dodał Trzeciak, wskazując, że rozczarowuje to również elektorat centrowy. - Kluczowe znaczenie dla oceny szans koalicji na reelekcję, mają też bieżące problemy gospodarcze: rosnące koszty życia i ceny energii. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna i może się jeszcze zmienić, więc nic nie jest przesądzone - powiedział.

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Trzeciak stwierdził także, że "przekonanie, że prawica ma szansę na przejęcie władzy wynika z poczucia słabości obecnego rządu oraz faktu, że prawica faktycznie rośnie w siłę". W tym kontekście zwrócił uwagę zwłaszcza na obie Konfederacje.

Badanie Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wykonano w dniach 26-27 października na próbie 1029 dorosłych Polaków.

Źródło: "Super Express"

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