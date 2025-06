Wiarę w utrzymanie się koalicji do końca kadencji wyraziło w najnowszym sondażu 39,2 proc. ankietowanych . 32,1 proc. uważa natomiast, że koalicja nie utrzyma się przez kolejne dwa i pół roku. Duży odsetek osób nie potrafił odpowiedzieć na pytanie o przyszłość koalicji - odpowiedź "nie mam zdania" wybrało bowiem 28,7 proc. Polaków .

- Czterech na dziesięciu (40 proc.) mieszkańców największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) uważa, że koalicja nie dotrwa do 2027 roku. Najwięcej wiary w przetrwanie koalicji wykazują mieszkańcy miast średniej wielkości - 43 proc. respondentów z miast liczących 20-99 tys. mieszkańców wierzy, że koalicja przetrwa - dodała.

Wotum zaufania dla rządu. Co dalej z koalicją? Głosowanie w środę

Przyszłość koalicji rządowej stanęła pod znakiem zapytania po zwycięstwie w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wezwał nawet do powołania rządu technicznego , pomysł ten nie znalazł jednak poparcia wśród pozostałych partii politycznych.

Po wyborach doszło również do dwóch spotkań liderów partii wchodzących w skład koalicji. Pojawiały się też głosy, że Donald Tusk powinien podać się do dymisji, a marszałek Sejmu Szymon Hołownia wezwał do renegocjacji umowy koalicyjnej. Rozmowy toczą się także w sprawie zapowiadanej rekonstrukcji rządu.