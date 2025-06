WP dodaje, że dla obecnie rządzącej koalicji oznaczałoby to utratę władzy, bo KO i Lewica miałyby 202 mandaty, a ze wsparciem Razem - 214. To wciąż niewystarczająco, by zdobyć większość w parlamencie (co najmniej 231 mandatów). Rząd mógłby utworzyć więc sojusz PiS i Konfederacji (245 mandatów).