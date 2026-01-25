W skrócie Prezydent Karol Nawrocki odniósł się do słów Donalda Trumpa dotyczących żołnierzy NATO w Afganistanie.

Krzysztof Brejza i Marcin Kierwiński, skrytykowali wypowiedzi Karola Nawrockiego.

Wypowiedź Donalda Trumpa o udziale żołnierzy NATO w Afganistanie spotkała się z krytyką liderów z Polski i innych krajów.

W niedzielę, podczas konferencji prasowej na Litwie, prezydent Karol Nawrocki odniósł się do niedawnych słów swojego amerykańskiego odpowiednika, Donalda Trumpa. Chodziło o wypowiedź dotyczącą udziału żołnierzy państw członkowskich NATO w konflikcie w Afganistanie.

- Jestem przekonany, że o Polsce nie myślał, bo nie po to mówiłby mi 48 godzin wcześniej, że jesteśmy "great warriors" (pol. "wielkimi wojownikami" - red.), wielokrotnie to powtarzając - stwierdził Nawrocki.

Odpowiedź prezydenta Polski wywołała reakcje wśród niektórych polityków w naszym kraju.

Echa słów Trumpa o żołnierzach. Nawrocki: Nie myślał o Polsce. Politycy komentują

"Prezydent Karol Nawrocki 'wie', że kiedy Donald Trump bagatelizował walkę żołnierzy z Europy w Afganistanie i Iraku 'nie miał na myśli Polaków'" - napisał Krzysztof Brejza, przywołując słowa głowy państwa.

"Zwierzchnik Sił Zbrojonych RP ma zawsze stawać w obronie naszych żołnierzy, a nie racjonalizować głupie wypowiedzi! Patriotyzm to nie okrzyki i race, tylko odwaga wtedy kiedy trzeba!" - dodał europoseł KO.

Głos w sprawie zabrał także Marcin Kierwiński. "Prezydent Nawrocki jest pewny, że Trump nie miał na myśli polskich żołnierzy. To ciekawe. Bo jakoś przeprosił jedynie Brytyjczyków" - stwierdził szef MSWiA.

Kierwiński ocenił też, że "bezgraniczne wazeliniarstwo to jednak fatalna przypadłość". Z kolei Zbigniew Konwiński, przewodniczący klubu KO stwierdził, że "Nawrocki na Litwie krytykuje Polaków i broni oczywiście Trumpa". "Bo honor polskiego żołnierza szkalowany przez prezydenta USA nie ma dla p. Karola znaczenia. Beznadziejny przypadek lizusa" - dodał.

Burza po słowach Trumpa o żołnierzach w Afganistanie. Oburzenie w krajach NATO

Kilka dni temu Donald Trump w wywiadzie dla amerykańskiej stacji FOX News stwierdził, że USA "nigdy nie potrzebowały" żołnierzy z Sojuszu Północnoatlantyckiego w prowadzonej przed laty operacji w Afganistanie.

- Tak naprawdę nigdy ich o nich nie prosiliśmy. Mówią, że wysłali żołnierzy do Afganistanu i to prawda. Ale pozostali nieco z tyłu, nieco z dala od linii frontu - stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych.

Słowa Trumpa wywołały oburzenie wielu światowych liderów, w tym także polskich. Krytyczne komentarze zamieścili wówczas m.in. premier Donald Tusk, szef MSZ Radosław Sikorski, czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Z kolei sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz stwierdził m.in., że "krytyka postawy niektórych państw europejskich nie może dotyczyć i nie dotyczy postawy Polski i polskiego żołnierza".

Natomiast w pierwszej reakcji na wypowiedź prezydenta USA, Karol Nawrocki podkreślił, że "polscy żołnierze walczący w Afganistanie zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę".

