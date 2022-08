Seria kontroli rozpocznie się od wizyty posłów KO Katarzyny Lubnauer i Bartłomieja Sienkiewicza w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie o godz. 8.15. Następnie posłowie Małgorzata Chmiel i Arkadiusz Marchewka - godz. 8.30 przeprowadzą kontrolę w Ministerstwie Infrastruktury. Posłowie Jan Grabiec oraz Marcin Kierwiński o godz. 9.00 przeprowadzą kontrolę w KPRM, a o 9.30 poseł Gabriela Lenartowicz i senator Danuta Jazłowiecka skontrolują Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Posłowie Dariusz Joński oraz Michał Szczerba przeprowadzą kontrolę w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, a o godz. 10.30 poseł Lenartowicz i senator Jazłowiecka skontrolują Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Posłowie Tadeusz Aziewicz i Artur Łącki o godz. 11.00 odbędą kontrolę w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Posłowie chcą sprawdzić system zarządzania kryzysowego

Pytany o tę serię kontroli rzecznik PO Jan Grabiec podkreślił we wtorek, że "posłowie mają prawo, a nawet obowiązek kontrolowania władzy wykonawczej". - Uważamy, że naszym obowiązkiem jest zbadać, jak się rzeczy mają, to znaczy dlaczego te instytucje państwa zawiodły, dlaczego dziś brodzimy we mgle i dlaczego nie zadziałał system zarządzania kryzysowego - podkreślił. Grabiec ocenił, że system zarządzania kryzysowego był doskonalony w Polsce przez ostatnich 30 lat, "a tym razem okazał się kompletnie w rozkładzie".

- Jesteśmy świadkami katastrofy ekologicznej bez precedensu, która trwa od trzech tygodni. Wyraźnie widać, że instytucje państwa zawiodły w sprawie zarządzania tą sytuacją kryzysową, do dziś nie wiemy, co było przyczyną wyginięcia życia Odry. W związku z tym trudno podjąć jakieś działania dotyczące rozliczania winnych czy ograniczenia negatywnych skutków katastrofy. Chcemy przyjrzeć się tej sytuacji od środka - mówił.

Jak zapowiedział, politycy KO chcą zbadać, gdzie "państwo nie dało rady i które instytucje popełniły największe błędy, i jak temu w przyszłości zaradzić". - Zaczynamy od instytucji centralnych, ale oczywiście sięgać będziemy dalej, po instytucje w terenie i będziemy badać, jak wygląda systemy przepływu informacji w praktyce" - zapowiedział.

Kontrola ma pomóc w budowie programu PO

Grabiec pytany, jak zostaną wykorzystane wyniki kontroli, odparł że zostaną przedstawione opinii publicznej. - Jeśli będą uzasadnione podstawy do wniosków politycznych dotyczących dymisji to oczywiście będziemy je przedstawiać, jeśli będą uzasadnione podejrzenia popełnienia przestępstwa, to będziemy kierować zawiadomienia do prokuratury, ale najpierw chcemy rzetelnie sprawę zbadać - dodał. Grabiec zaznaczył również, że wnioski z kontroli zostaną wykorzystane na przyszłość, w tym w tworzeniu programu politycznego KO w zakresie tworzenia sprawnego systemu zarządzania kryzysowego.

KO zapowiada, że przed każdą z kontroli odbędzie się briefing prasowy biorącej w niej udział parlamentarzystów.

Katastrofa ekologiczna Odry

Od końca lipca obserwowany był pomór ryb w Odrze na odcinku od Oławy w dół, martwe ryby zaobserwowano również m.in. w okolicach Wrocławia. Zakaz wstępu do Odry został wprowadzony w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Nadal nieznana jest przyczyna masowego pomoru ryb. Sprawą zanieczyszczenia Odry z zawiadomienia WIOŚ zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

W związku z sytuacją na Odrze premier zdymisjonował szefa Wód Polskich Przemysława Dacę i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka.