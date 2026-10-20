W skrócie Koalicja Obywatelska uzyskała prawie 30 procent poparcia w sondażu IBRiS dla Polsat News, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację, ale nie ma gwarancji utworzenia większościowej koalicji.

Wyniki sondażu pokazują, że próg wyborczy przekroczyłyby Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Lewica, Rozwój Plus oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.

Poparcie dla partii znacząco różni się w zależności od płci i grup wiekowych.

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W najnowszym sondażu IBRiS dla Polsat News ankietowani zostali zapytani, która z partii politycznych mogłaby liczyć na ich poparcie w wyborach parlamentarnych.

Największa część z nich wskazała na Koalicję Obywatelską. Ugrupowanie Donalda Tuska cieszy się wsparciem 27,8 proc. badanych - wynikiem zbliżonym do tego z poprzedniego badania IBRiS dla Polsat News przeprowadzonego w sierpniu (27,5 proc.).

Nowy sondaż. KO na czele, partia Brauna z dużym wzrostem

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem na poziomie 19,1 proc. (wzrost o 2,2 pp.). Podium uzupełniła z kolei Konfederacja. Chęć głosowania na tę partię zadeklarowało 12,7 proc. badanych, co oznacza lekki spadek w porównaniu do sierpniowego sondażu (14,4 proc.).

Konfederacja Korony Polskiej, czwarta w zestawieniu, odnotowała nieco słabszy wynik, choć jednocześnie wyraźnie zyskała w stosunku do poprzedniego sondażu. Wskazało ją 11,4 proc. (wzrost o 2 pp.). Tuż za partią Grzegorza Brauna znalazła się Lewica, z wynikiem 7 proc. (spadek o 0,6 pp.)

Próg wyborczy przekroczyłyby również: Rozwój Plus (5,8 proc. w porównaniu do 7,8 proc. w sierpniu) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (5,1 proc., wzrost o 1,1 pp.).

Pod nim znalazłyby się natomiast Partia Razem (3,8 proc. i 2,3 proc. w sierpniu) oraz Polska 2050 (0,5 proc., spadek o 0,9 pp.). Przypomnijmy, że próg wyborczy dla pojedynczych partii politycznych wynosi 5 proc.

6,8 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby głos. Z sondażu IBRiS wynika, że frekwencja wyniosłaby 64,5 proc.

KO wyraźnie wygrywa w jednej grupie. Duże różnice między partiami

W przypadku części ugrupowań wyniki wyraźnie różnią się wśród kobiet i mężczyzn. Koalicję Obywatelską wskazało 36,4 proc. kobiet i 19,1 proc. mężczyzn.

Nieco wyższym poparciem wśród wyborczyń cieszą się też m.in. PiS (19,5 proc. do 18,6 proc.), Lewica (7,6 proc. do 6,4 proc.) oraz Rozwój Plus (6,5 proc. do 5,1 proc.).

Sytuacja wygląda odwrotnie w przypadku Konfederacji i Konfederacji Korony Polski. Pierwsze z tych ugrupowań cieszy się poparciem 16,7 proc. panów i 8,8 proc. pań, drugie - 16,4 proc. wyborców i 6,6 proc. wyborczyń.

Konfederacja cieszy się największym poparciem w najmłodszej grupie wyborców. Chęć głosowania na tę partię zadeklarowało 37,4 proc. osób w wieku 18-29 lat. Wśród najstarszych (ponad 70 lat) króluje z kolei Prawo i Sprawiedliwość (42,2 proc.).

Koalicja Obywatelska wygrywa w przedziałach 40-49, 50-59 i 60-69. Wśród osób w wieku 30-39 lat największym poparciem cieszy się tymczasem Konfederacja Korony Polski.

Ogólnopolskie badanie Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Polsat News zostało przeprowadzone w dniach 14-16 października 2026 roku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie n=1000.



