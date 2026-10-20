Koalicja Obywatelska na czele, prawica zyskuje. Dwie partie pod progiem

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Koalicja Obywatelska z poparciem niemal 28 proc. ankietowanych prowadzi w najnowszym sondażu IBRiS dla Polsat News. Ugrupowanie Donalda Tuska ma wyraźną przewagę nad drugim w zestawieniu Prawem i Sprawiedliwością i trzecią Konfederacją, które notują kilkunastoprocentowe wyniki. Mimo to KO miałaby problem z utworzeniem większościowej koalicji.

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Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun na tle Sejmu.
Nowy sondaż. KO na czele, prawica zyskuje. Dwie partie pod progiemJacek Szydłowski Agencja FORUM

W skrócie

  • Koalicja Obywatelska uzyskała prawie 30 procent poparcia w sondażu IBRiS dla Polsat News, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację, ale nie ma gwarancji utworzenia większościowej koalicji.
  • Wyniki sondażu pokazują, że próg wyborczy przekroczyłyby Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Lewica, Rozwój Plus oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.
  • Poparcie dla partii znacząco różni się w zależności od płci i grup wiekowych.
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W najnowszym sondażu IBRiS dla Polsat News ankietowani zostali zapytani, która z partii politycznych mogłaby liczyć na ich poparcie w wyborach parlamentarnych.

Największa część z nich wskazała na Koalicję Obywatelską. Ugrupowanie Donalda Tuska cieszy się wsparciem 27,8 proc. badanych - wynikiem zbliżonym do tego z poprzedniego badania IBRiS dla Polsat News przeprowadzonego w sierpniu (27,5 proc.).

Nowy sondaż. KO na czele, partia Brauna z dużym wzrostem

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem na poziomie 19,1 proc. (wzrost o 2,2 pp.). Podium uzupełniła z kolei Konfederacja. Chęć głosowania na tę partię zadeklarowało 12,7 proc. badanych, co oznacza lekki spadek w porównaniu do sierpniowego sondażu (14,4 proc.).

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Konfederacja Korony Polskiej, czwarta w zestawieniu, odnotowała nieco słabszy wynik, choć jednocześnie wyraźnie zyskała w stosunku do poprzedniego sondażu. Wskazało ją 11,4 proc. (wzrost o 2 pp.). Tuż za partią Grzegorza Brauna znalazła się Lewica, z wynikiem 7 proc. (spadek o 0,6 pp.)

Próg wyborczy przekroczyłyby również: Rozwój Plus (5,8 proc. w porównaniu do 7,8 proc. w sierpniu) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (5,1 proc., wzrost o 1,1 pp.).

Pod nim znalazłyby się natomiast Partia Razem (3,8 proc. i 2,3 proc. w sierpniu) oraz Polska 2050 (0,5 proc., spadek o 0,9 pp.). Przypomnijmy, że próg wyborczy dla pojedynczych partii politycznych wynosi 5 proc.

6,8 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby głos. Z sondażu IBRiS wynika, że frekwencja wyniosłaby 64,5 proc.

KO wyraźnie wygrywa w jednej grupie. Duże różnice między partiami

W przypadku części ugrupowań wyniki wyraźnie różnią się wśród kobiet i mężczyzn. Koalicję Obywatelską wskazało 36,4 proc. kobiet i 19,1 proc. mężczyzn.

Nieco wyższym poparciem wśród wyborczyń cieszą się też m.in. PiS (19,5 proc. do 18,6 proc.), Lewica (7,6 proc. do 6,4 proc.) oraz Rozwój Plus (6,5 proc. do 5,1 proc.).

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Dorota Hilger
Dorota Hilger

Sytuacja wygląda odwrotnie w przypadku Konfederacji i Konfederacji Korony Polski. Pierwsze z tych ugrupowań cieszy się poparciem 16,7 proc. panów i 8,8 proc. pań, drugie - 16,4 proc. wyborców i 6,6 proc. wyborczyń.

Konfederacja cieszy się największym poparciem w najmłodszej grupie wyborców. Chęć głosowania na tę partię zadeklarowało 37,4 proc. osób w wieku 18-29 lat. Wśród najstarszych (ponad 70 lat) króluje z kolei Prawo i Sprawiedliwość (42,2 proc.).

Koalicja Obywatelska wygrywa w przedziałach 40-49, 50-59 i 60-69. Wśród osób w wieku 30-39 lat największym poparciem cieszy się tymczasem Konfederacja Korony Polski.

Ogólnopolskie badanie Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Polsat News zostało przeprowadzone w dniach 14-16 października 2026 roku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie n=1000. 

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