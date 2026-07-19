53,3 proc. respondentów uważa, że rząd Donalda Tuska nie spełnił ich oczekiwań w kwestii obiecanych rozliczeń rządów PiS. Odmiennego zdania jest tylko 14,6 proc. badanych.

Pozostałe osoby albo nie mają wyrobionej opinii w tej sprawie (12,9 proc.), albo w ogóle nie oczekiwały od obecnej władzy podejmowania tego typu działań (19,2 proc.).

Sondaż. Polacy oceniają rozliczenia rządów PiS

Nieco bardziej krytyczni wobec obecnych działań rządu w tym zakresie są mężczyźni (56 proc.) niż kobiety (51 proc.).

Ponadto, szybszych rozliczeń oczekują głównie osoby lepiej wykształcone (59 proc.) oraz te o wyższych zarobkach, przekraczających 7000 zł netto (58 proc.).

Najbardziej wyraźne głosy niezadowolenia płyną natomiast od mieszkańców miast średniej wielkości (liczących od 200 do 499 tys. osób), gdzie odsetek osób domagających się sprawniejszych działań sięga aż 72 proc.

Przypomnijmy, że w umowie koalicyjnej sygnatariusze zobowiązali się do pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej odpowiednich polityków PiS za "usiłowanie bezprawnej zmiany ustroju państwa, za naruszanie Konstytucji i ustaw oraz łamanie praworządności, za upartyjnienie instytucji publicznych, za sprzeniewierzanie środków publicznych i za ich bezprawne, niecelowe i niegospodarne wydatkowanie".

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu online SW Panel w dniach 14-15 lipca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Źródło: rp.pl





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