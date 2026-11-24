W skrócie Sondaż Instytutu Badań Pollster wskazuje na przewagę Koalicji 15 Października nad blokiem prawicowym w hipotetycznym starciu dwóch list wyborczych.

Koalicję 15 Października, obejmującą KO, Nową Lewicę, PSL, Polskę 2050 i Unię Centrum, poparłoby w badaniu 54 proc. ankietowanych.

Koalicja ugrupowań prawicowych, obejmująca PiS, obie Konfederacje oraz Rozwój Plus, mogłaby liczyć na 46 proc. głosów w sondażu.

Badanie zrealizowano metodą CAWI w dniach 18–19 listopada 2026 roku na reprezentatywnej grupie 1018 dorosłych Polaków.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaapelował o stworzenie jednej, sejmowej listy prawicy, co spotkało się z krytyką ze strony polityków Konfederacji.

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"Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, a na liście znalazłyby się dwa bloki: partii tworzących obecną koalicję rządową oraz ugrupowań prawicowych (PiS, obie Konfederacje i Rozwój Plus), na kogo oddałbyś głos?" - takie pytanie usłyszeli ankietowani w sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

W starciu niewielką przewagę zyskała Koalicja 15 Października. Na jedną listę Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Unii Centrum zagłosowałoby 54 proc. respondentów.

54 do 46. Nowy sondaż, takie poparcie dostałyby dwie listy

46 proc. poparłoby koalicję ugrupowań prawicowych. "W ankiecie należało wskazać jedną z dwóch opcji - nie przewidziano odpowiedzi 'nie wiem / nie mam zdania'" - podano w analizie badania.

Warto zauważyć, że sondaż nie ujął partii Razem. Lewicowa formacja stanowi opozycję dla rządu, chociaż w 2023 roku głosowała za jego powołaniem.

Zdaniem prof. Kazimierza Kika sytuacja jest bardzo dynamiczna, a polska prawica "jest pochłonięta wzajemnymi sporami". Według politologa trudno wyrokować, który blok zyska większe poparcie w przyszłorocznych wyborach.

- Żyjemy w okresie wielkich przemian i wiele będzie zależało od czynników zewnętrznych. Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów prezydenckich we Francji wiosną przyszłego roku. Nie wiadomo też, jakie będą nastroje polityczne w Niemczech. Mamy poza tym ciągle wojnę w Ukrainie - tłumaczył w rozmowie z "Super Expressem".

Badanie zrealizowano w dniach 18-19 listopada 2026 r. metodą CAWI na próbie 1018 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Wybory 2027. Jarosław Kaczyński wezwał do stworzenia jednej listy

Powstanie dwóch, potężnych bloków przed przyszłorocznymi wyborami stoi pod znakiem zapytania. Koalicja 15 Października prawdopodobnie wspólnie wystartuje do Senatu (takie porozumienie zawarto już wcześniej w 2019 i 2023 roku; obie próby zakończyły się sukcesem).

Na podobny manewr szykuje się opozycja. Patronem paktu senackiego miałby być prezydent Karol Nawrocki. W ostatnich dniach z ust prezesa PiS po raz pierwszy padł postulat jednej, prawicowej listy do Sejmu.

Ruch Jarosława Kaczyńskiego krytycznie ocenili potencjalni sojusznicy. - Nie jesteśmy kołem ratunkowym dla PiS - przekazał rozmówca Interii z Konfederacji, otwiera się w nowym oknie.



