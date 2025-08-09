W skrócie Niemal 60 proc. respondentów nie wierzy w możliwość utworzenia sejmowego sojuszu Koalicji Obywatelskiej z Konfederacją po następnych wyborach parlamentarnych.

Kobiety częściej niż mężczyźni uważają, że porozumienie jest możliwe, natomiast wśród młodszych osób wiara w koalicję jest najwyższa.

Najwięcej sceptyków wobec takiej współpracy znalazło się wśród osób starszych, z wyższym wykształceniem oraz mieszkańców większych miast.

"Czy Pani/Pana zdaniem możliwe byłoby po kolejnych wyborach parlamentarnych zawarcie koalicji między KO a Konfederacją?" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej".

We współpracę obu partii wierzy 18,5 proc. respondentów, podczas gdy w porozumienie wątpi 57,3 proc. ankietowanych. Zdania w tej sprawie nie ma 24,2 proc. uczestników badania.

Sondaż. Polacy zabrali głos w sprawie koalicji KO i Konfederacji

Częściej w koalicję KO z Konfederacją nie wierzą mężczyźni niż kobiety. Sceptycznych wobec porozumienia jest 60,1 proc. panów i 54,8 proc. pań. Jednocześnie 22,6 proc. mężczyzn i 14,8 proc. kobiet uważa, że współpraca jest możliwa.

Wśród wyborców do 24. roku życia w porozumienie KO i Konfederacji wierzy 20,2 proc. osób - najwięcej spośród wszystkich respondentów. W tej grupie najmniej jest też ankietowanych, którzy podają w wątpliwość ewentualną współpracę - stanowią oni 53,2 proc.

W sondażu na zlecenie "Rzeczpospolitej" zawarcie koalicji uważa za niemożliwe najwięcej respondentów powyżej 50 lat. Jest ich 59,4 proc. W tej grupie jest też najmniej osób, które są przekonane, że dojdzie do porozumienia - jest ich 14 proc.

Porozumienie KO z Konfederacją po kolejnych wyborach? Polacy sceptyczni w sondażu

W koalicję KO z Konfederacją nie wierzy też ponad sześciu na dziesięciu (62 proc.) uczestników badania z wykształceniem wyższym i prawie dwóch na trzech (65,2 proc.) ankietowanych zarabiających w granicach 5001 zł - 7000 zł netto.

Opinię taką - zdecydowanie częściej niż pozostali - podzielają też osoby z miast liczących od 200 do 499 tys. mieszkańców (82 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 5-6 sierpnia 2025 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

