Koalicja bryluje, widać też "efekt Czarnka". Najnowszy sondaż

Monika Bortnowska

Wszystkie partie, tworzące rząd, odnotowały wzrost poparcia - wynika z najnowszego sondażu IBRiS. Uwagę zwraca wynik Lewicy, która wyprzedziła Konfederację Korony Polskiej względem poprzedniego zestawienia. Zyskało również Prawo i Sprawiedliwość po ogłoszeniu Przemysława Czarnka kandydatem na premiera. Liderem pozostaje Koalicja Obywatelska, która umacnia swoją przewagę.

Włodzimierz Czarzasty, Donald Tusk i Grzegorz Braun na tle sali sejmowej. Najnowszy sondaż partyjny IBRiS.
W najnowszym sondażu IBRiS Lewica wyprzedziła Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna

W skrócie

  • W najnowszym sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" Koalicja Obywatelska uzyskała 32,4 proc. poparcia, umacniając pozycję lidera.
  • Lewica wyprzedziła Konfederację Korony Polskiej, osiągając 7,9 proc. poparcia, a PiS zyskało po ogłoszeniu Przemysława Czarnka kandydatem na premiera.
  • Politolog prof. Antoni Dudek ocenił, że sytuacja polityczna pozostaje nieprzewidywalna i wiele zależy od strategii opozycji.
Koalicja Obywatelska może liczyć na 32,4 proc. poparcia - wynika z najnowszego sondażu IBRiS, przeprowadzonego w dniach 27-28 marca, dla "Rzeczpospolitej". Oznacza to wzrost o 2,3 pkt proc. w porównaniu z badaniem z końca lutego.

Na drugim miejscu znajduje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,5 proc., które również zyskało - o 2,4 pkt proc. Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 13,4 proc.

Najnowszy sondaż. Lewica zyskuje, PSL walczy o próg

Wśród ugrupowań, tworzących rząd, uwagę zwraca wynik Lewicy, która awansowała na czwarte miejsce z poparciem 7,9 proc. (wzrost o 1,1 pkt proc.).

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna spadła na piąte miejsce z wynikiem 7,5 proc., tracąc 1,7 pkt proc. względem poprzedniego badania.

Nieznaczny wzrost odnotowało PSL - z 4,2 proc. do 4,5 proc., balansując w okolicach progu wyborczego.

Jak zauważa "Rzeczpospolita", niewielkie wzrosty notują również mniejsze ugrupowania. Polska 2025 poprawiła wynik z 1,5 proc. do 1,8 proc., jednak jej poparcie nadal mieści się w granicach błędu statystycznego. Wyraźnie wyżej pozostaje partia Razem, mimo spadku z 3,4 proc. do 2,9 proc.

Sondaż IBRiS. Wzrost poparcia dla Lewicy. Rola Czarzastego

Według "Rzeczpospolitej", rosnące zainteresowanie Lewicą może mieć związek z aktywnością marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Dziennik wskazuje, że polityk odciążył premiera Donalda Tuska w konfrontacji z prezydentem Karolem Nawrockim.

Gazeta opisuje Czarzastego jako polityka, który stara się trafiać do liberalnego, antypisowskiego elektoratu, prezentując się jako zdecydowany gracz gotowy utrudniać działania prezydenta, m.in. poprzez stosowanie marszałkowskiego weta.

Dodatkowo marszałek Sejmu podkreśla swoją rolę w naciskach na przyspieszenie działań rządu w sprawie obniżki cen paliw - co również może wpływać na odbiór Lewicy przez wyborców.

Dudek: Sytuacja polityczna pozostaje nieprzewidywalna

Politolog prof. Antoni Dudek z UKSW ocenia w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że obecny układ sił jest daleki od stabilności. Jego zdaniem wiele zależy od strategii polityków po stronie opozycji, w tym od tego, jak będą starali się odróżnić od bardziej radykalnych konkurentów.

- To starcie jest bardzo nieprzewidywalne. Wszystko zależy od tego, jakie Czarnek będzie miał pomysły i na ile oryginalnie będzie punktować rząd. On musi być radykalniejszy od Brauna - stwierdził prof. Dudek.

Sondaż IBRiS został przeprowadzony w dniach 27-28 marca 2026 r. metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na grupie 1067 respondentów.

