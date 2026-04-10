KO zwiększa przewagę, w Sejmie pięć partii. Nowy sondaż wyborczy

W skrócie Koalicja Obywatelska uzyskała w sondażu Opinia24 poparcie na poziomie 35,2 proc., Prawo i Sprawiedliwość 22 proc., a Konfederacja 12,8 proc.

Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej przekroczyły próg wyborczy, zdobywając odpowiednio 6,9 proc. i 6,6 proc. głosów.

Jak wynika z opublikowanego w piątek sondażu Opinii24, największym poparciem wśród Polaków wciąż cieszy się Koalicja Obywatelska. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, głos na to ugrupowanie oddałoby 35,2 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc. względem poprzedniego badania).

Drugą siłą polityczną w kraju pozostaje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 22 proc. - takim samym, jak we wcześniejszym sondażu.

Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 12,8 proc., czyli o 1,7 pkt proc. mniejszym niż poprzednio.

Sondaż wyborczy. Koalicja liderem, w Sejmie pięć ugrupowań

Według Opinii24, powyżej progu wyborczego znalazłyby się jeszcze dwa ugrupowania. Do Sejmu weszłaby Nowa Lewica, na którą zagłosowałoby 6,9 proc. badanych, co oznacza wzrost o 0,8 pkt proc. Oprócz niej w parlamencie znalazłaby się też Konfederacja Korony Polskiej z poparciem wynoszącym 6,6 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.).

Jak wynika z najnowszego sondażu, w Sejmie zabrakłoby jednak dwóch ugrupowań wchodzących w skład koalicji rządzącej oraz jednej partii opozycyjnej.

Poniżej progu wyborczego znalazła się Polska 2050 z wynikiem 3,1 proc. (wzrost o 1,6 pkt proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chciałoby zagłosować 1,9 proc. respondentów (spadek o 1,1 pkt proc.).

Partia Razem uzyskałaby od wyborców 4,6 proc. głosów (wzrost o 0,5 pkt proc.).

0,7 proc. badanych wskazało inną partię, a 6,2 proc. nie wiedziało, na kogo oddałoby swój głos.

Niemal połowa Polaków deklaruje uczestnictwo w wyborach. Nowy sondaż

Polaków zapytano również o chęć uczestnictwa w wyborach parlamentarnych. Gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę, 49 proc. badanych zdecydowanie oddałoby w nich swój głos, a 21 proc. "raczej" poszłoby na wybory.

Zdecydowanie niechętnych do udział w głosowaniu jest zaś 12 proc. respondentów. 9 proc. raczej nie wzięło udziału w wyborach. Kolejnych 9 proc. nie jest pewnych, czy wzięłoby udział w głosowaniu.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-9 kwietnia na reprezentatywnej próbie 1002 dorosłych Polaków techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI oraz wywiadów internetowych

