KO z dwucyfrową przewagą nad PiS, cztery partie poza Sejmem. Nowy sondaż
39 proc. badanych popiera Koalicję Obywatelską, 28,07 proc. - Prawo i Sprawiedliwość, 14,26 proc. - Konfederację, a 6,88 proc. - Konfederację Korony Polskiej - wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB). Progu wyborczego nie przekroczyłyby: Nowa Lewica, Polska 2050, Razem oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.
Z badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że KO może obecnie liczyć na poparcie 39 proc. respondentów. Na drugim miejscu uplasowało się PiS z wynikiem 28,07 proc. Podium zamyka Konfederacja, na którą głos zadeklarowało 14,26 proc. badanych.
Ostatnią partią, która - według badania - dostałaby się do Sejmu, jest Konfederacja Korony Polskiej, którą popiera 6,88 proc. badanych.
Najnowszy sondaż. Cztery partie poza Sejmem
Pod progiem wyborczym znalazłyby się natomiast: Nowa Lewica (4,48 proc.), Polska 2050 (2,89 proc.), Partia Razem (2,25 proc.) oraz PSL (2,17 proc.).
Sondażownia przeliczyła poparcie dla ugrupowań na przewidywany rozkład mandatów w Sejmie. Z wyliczeń OGB wynika, że KO otrzymałaby 218 mandatów, PiS - 154, Konfederacja - 70, a Konfederacja Korony Polskiej - 18.
Badanie OGB przeprowadzono metodą CATI w dniach 23-27 października br., na grupie 1000 respondentów.