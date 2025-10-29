KO z dwucyfrową przewagą nad PiS, cztery partie poza Sejmem. Nowy sondaż

Z badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że KO może obecnie liczyć na poparcie 39 proc. respondentów. Na drugim miejscu uplasowało się PiS z wynikiem 28,07 proc. Podium zamyka Konfederacja, na którą głos zadeklarowało 14,26 proc. badanych.

Ostatnią partią, która - według badania - dostałaby się do Sejmu, jest Konfederacja Korony Polskiej, którą popiera 6,88 proc. badanych.

Najnowszy sondaż. Cztery partie poza Sejmem

Pod progiem wyborczym znalazłyby się natomiast: Nowa Lewica (4,48 proc.), Polska 2050 (2,89 proc.), Partia Razem (2,25 proc.) oraz PSL (2,17 proc.).

Sondażownia przeliczyła poparcie dla ugrupowań na przewidywany rozkład mandatów w Sejmie. Z wyliczeń OGB wynika, że KO otrzymałaby 218 mandatów, PiS - 154, Konfederacja - 70, a Konfederacja Korony Polskiej - 18.

Badanie OGB przeprowadzono metodą CATI w dniach 23-27 października br., na grupie 1000 respondentów.

Szef Kancelarii Prezydenta w ''Gościu Wydarzeń'': Takiego upadku ministra sprawiedliwości nie mieliśmy po 1989 roku Polsat News Polsat News