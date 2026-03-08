Były to pierwsze wybory przeprowadzane w partii Koalicja Obywatelska, czyli w ugrupowaniu powstałym w październiku 2025 r. z połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej, czyli formacji współtworzących dotąd klub parlamentarny Koalicja Obywatelska. Jedynym kandydatem na przewodniczącego partii był Donald Tusk. W niektórych regionach obecni liderzy także ubiegali się o stanowisko bez konkurencji, na przykład na Pomorzu Zachodnim, Podlasiu czy Śląsku.

Przewodniczący komisji wyborczej na Dolnym Śląsku Wojciech Lech powiedział PAP, że głosy były ponownie przeliczane, ale wynik wyborów nie będzie oficjalnie ogłoszony w niedzielę.

- Czekamy jeszcze na dwa protokoły wyborcze, w tym jeden z Wrocławia, który na pewno nie zostanie sporządzony przed północą. Dlatego ani oficjalnie, ani nieoficjalnie nie podam wyników - powiedział Lech.

Lokalne media podały nieoficjalnie wcześniej, że Michał Jaros wygrał wybory z przewagą zaledwie kilku głosów, pokonując wicemarszałek Sejmu Monikę Wielichowską. Gazeta.pl napisała, że Wielichowska nie wyklucza złożenia protestu wyborczego. Jednak PAP nie udało się tego oficjalnie potwierdzić.

Z kolei w województwie podkarpackim, według nieoficjalnych danych, nowym szefem Koalicji Obywatelskiej został wybrany Paweł Kowal - poinformowała PAP europosłanka Elżbieta Łukacijewska. Dodała, że pokonał on swoją kontrkandydatkę Joanne Frydrych ponad 140 głosami.

Przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w województwie świętokrzyskim został ponownie poseł Artur Gierada, szefujący regionalnym strukturom ugrupowania od ośmiu lat. Głosowało na niego 96 proc. spośród 452 wyborców (84 proc. uprawnionych), które wzięły udział w głosowaniu. Był jedynym kandydatem. W wyborach na szefa partii w kraju Donald Tusk otrzymał w regionie świętokrzyskim 99 proc. poparcia.

Na szefa regionu w województwie małopolskim ponownie został wybrany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski - przekazał PAP szef struktur KO w Krakowie Szczęsny Filipiak. Za Miszalskim opowiedziało się 91 proc. głosujących czyli 663 osoby; przeciw było 60 głosujących. Frekwencja wyniosła 71 proc.

KO wybiera liderów struktur powiatowych

Szefem KO w Kielcach został dotychczasowy wiceprzewodniczący Michał Piasecki (92 proc. głosów), który pokonał radnego wojewódzkiego Gerarda Pedrycza. Dotychczasowa szefowa kieleckich struktur, prezydent Kielc Agata Wojda, podjęła decyzję o nieubieganiu się o reelekcję. W powiecie staszowskim przewodniczącym został wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka został szefem KO w Szczecinie; był jedynym kandydatem. Oficjalne wyniki zachodniopomorskiej KO podał PAP za komisją wyborczą sekretarz KO w Szczecinie Stanisław Kaup. Na Marchewkę zagłosowało 128 osób, siedem było przeciw.

W Podlaskiem na kolejne 4 lata przewodniczącym KO będzie poseł Krzysztof Truskolaski. W niedzielę wieczorem w zamieszczonym w mediach społecznościowych filmiku poinformował, że w wyborach uzyskał 88 proc. poparcia (nie podał liczy głosów).

Przewodniczącym KO w regionie kujawsko-pomorskim został wybrany senator Tomasz Lenz. Poparcie dla Lenza wyniosło 82 proc., a 18 proc. głosujących było przeciwko jego kandydaturze - poinformował sekretarz partii w regionie Marek Krupecki.

Szefem śląskich struktur KO pozostanie marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, który w niedzielnych wyborach nie miał kontrkandydatów. Jak poinformował PAP poseł Krzysztof Gadowski, który pracował w komisji zliczającej głosy, Saługę poparło 1146 członków partii. Przeciwnych jego kolejnej kadencji było 51 osób. Marszałek Saługa kieruje regionalną KO, a wcześniej PO, od ponad 10 lat.

Przewodniczącym warmińsko-mazurskiej KO został wybrany europoseł Jacek Protas, który był jedynym kandydatem na tę funkcję. - Otrzymał 93,18 proc. głosów "za". Oddano 645 ważnych głosów: 601 "za" i 44 "przeciw" - poinformował PAP członek krajowej komisji wyborczej Łukasz Wojtanowski. Dodał, że frekwencja w regionie wyniosła ok. 79 proc.

Protas od 2006 roku był szefem regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej na Warmii i Mazurach. Wojtanowski podał również, że w regionie warmińsko-mazurskim w wyborach na przewodniczącego KO Donald Tusk otrzymał 98,14 proc. głosów "za".

Wybory w KO. Głosowanie z wykorzystaniem tradycyjnych urn

Niedzielne wybory w KO przeprowadzono tradycyjnie z wykorzystaniem urn w biurach powiatowych i regionalnych ugrupowania.

Jednym z regionów, gdzie o szefowanie lokalnym strukturom KO ubiegało się więcej niż jeden kandydat, było woj. opolskie. Tam na szefa regionu wybrano Roberta Węgrzyna; były poseł otrzymał 390 głosów, a jego przeciwnik - poseł na Sejm Tomasz Kostuś - 180 głosów.

W samym Opolu przewodniczącym struktur miejskich KO został kojarzony z posłem Kostusiem wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca, który wygrał przewagą dziewięciu głosów z zastępcą dyrektora gabinetu marszałka województwa opolskiego Przemysławem Pospieszyńskim, postrzeganym jako zwolennik frakcji Roberta Węgrzyna.

Do momentu nadania depeszy pozostałe regiony - w tym wiele z tych, gdzie na liderów lokalnych struktur kandydowało więcej niż jedna osoba - nie przedstawiły oficjalnych wyników wyborów.

W poniedziałek przed południem w Warszawie KO planuje konferencję prasową dotyczącą wyników wyborów.

