W skrócie Koalicja Obywatelska zdobywa coraz większe poparcie, osiągając 38,12 proc. w najnowszym sondażu.

Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja zajmują kolejne miejsca, a kilka partii nie przekroczyłoby progu wyborczego.

W przypadku wspólnej listy partii rządzących poparcie sięgałoby niemal 47 proc., zapewniając im samodzielną większość w Sejmie.

Z najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB) dla portalu stan360 wynika, że gdyby wybory odbyły się dziś, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 38,12 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 4,1 punktu procentowego w porównaniu z ubiegłym tygodniem.

Na wyniki sondażu zareagował premier Donald Tusk, który opublikował krótki wpis na platformie X.

"Dziękuję za wsparcie. Dziękuję za krytykę. I to nie jest nasze ostatnie słowo" - napisał lider Platformy Obywatelskiej.

Nowy sondaż. Trzy partie z Koalicji 15 Października poza Sejmem

Drugie miejsce w sondażu zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 29,81 proc. (wzrost o 1,9 pkt proc.), a podium zamyka Konfederacja, którą popiera 15,5 proc. badanych. Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej - z wynikiem 6,02 proc.

Poniżej progu znalazłyby się Nowa Lewica (4,13 proc.), PSL (2,78 proc.), Partia Razem (2,03 proc.) oraz Polska 2050 (1,61 proc.).

Według przeliczenia mandatów OGB, KO zdobyłaby 210 miejsc w Sejmie, PiS - 162, Konfederacja - 79, a Konfederacja Korony Polskiej dziewięć.

Taki rozkład oznacza, że większość mogłyby utworzyć zarówno KO z Konfederacją (289 mandatów), jak i PiS z Konfederacją (241 mandatów). Pierwszy z tych wariantów dawałby większość wystarczającą nawet do obalania wet prezydenta Karola Nawrockiego (do tego potrzeba 276 głosów).

Wybory parlamentarne. Wspólna lista koalicji rządzącej?

Badanie OGB objęło też scenariusz, w którym partie tworzące rząd - KO, Polska 2050, PSL i Nowa Lewica - startują ze wspólnej listy wyborczej.

W takim układzie poparcie dla bloku wyniosłoby 46,73 proc., przy 28,7 proc. dla PiS, 16,54 proc. dla Konfederacji i 5,84 proc. dla Konfederacji Korony Polskiej.

Taki wynik oznaczałby 236 mandatów dla wspólnej listy, czyli samodzielną większość w Sejmie - podobną do tej, jaką posiadało PiS po wyborach w 2015 i 2019 roku (235 mandatów).

Sondaż OGB dla portalu stan360 przeprowadzono metodą CATI w dniach 15-22 października na grupie 1000 respondentów.

