KO triumfuje, koalicjanci mają problemy. Premier zadowolony z wyników sondażu

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

W najnowszym sondażu poparcia KO umocniła się na prowadzeniu, zdobywając ponad 38 proc. głosów. "To nie jest nasze ostatnie słowo" - skomentował premier Donald Tusk. Kolejne miejsca zajmuje PiS oraz Konfederacja. Do Sejmu nie weszliby natomiast koalicjanci Tuska. W innym badaniu przeprowadzonym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą sprawdzono również, jak wyglądałoby poparcie dla wspólnej listy Koalicji 15 Października.

Nowy sondaż poparcia. Koalicja Obywatelska liderem
Nowy sondaż poparcia. Koalicja Obywatelska lideremJacek Szydłowski Agencja FORUM

W skrócie

  • Koalicja Obywatelska zdobywa coraz większe poparcie, osiągając 38,12 proc. w najnowszym sondażu.
  • Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja zajmują kolejne miejsca, a kilka partii nie przekroczyłoby progu wyborczego.
  • W przypadku wspólnej listy partii rządzących poparcie sięgałoby niemal 47 proc., zapewniając im samodzielną większość w Sejmie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Z najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB) dla portalu stan360 wynika, że gdyby wybory odbyły się dziś, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 38,12 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 4,1 punktu procentowego w porównaniu z ubiegłym tygodniem.

Na wyniki sondażu zareagował premier Donald Tusk, który opublikował krótki wpis na platformie X.

Zobacz również:

Nowy sondaż wskazuje na zmianę lidera
Polska

Zmiana na pozycji lidera. Nowy sondaż to cios dla dwóch partii

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    "Dziękuję za wsparcie. Dziękuję za krytykę. I to nie jest nasze ostatnie słowo" - napisał lider Platformy Obywatelskiej.

    Nowy sondaż. Trzy partie z Koalicji 15 Października poza Sejmem

    Drugie miejsce w sondażu zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 29,81 proc. (wzrost o 1,9 pkt proc.), a podium zamyka Konfederacja, którą popiera 15,5 proc. badanych. Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej - z wynikiem 6,02 proc. 

    Poniżej progu znalazłyby się Nowa Lewica (4,13 proc.), PSL (2,78 proc.), Partia Razem (2,03 proc.) oraz Polska 2050 (1,61 proc.).

    Według przeliczenia mandatów OGB, KO zdobyłaby 210 miejsc w Sejmie, PiS - 162, Konfederacja - 79, a Konfederacja Korony Polskiej dziewięć.

    Zobacz również:

    Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
    Polska

    Koalicjanci nie mają powodów do radości. Jest nowy sondaż

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger

      Taki rozkład oznacza, że większość mogłyby utworzyć zarówno KO z Konfederacją (289 mandatów), jak i PiS z Konfederacją (241 mandatów). Pierwszy z tych wariantów dawałby większość wystarczającą nawet do obalania wet prezydenta Karola Nawrockiego (do tego potrzeba 276 głosów).

      Wybory parlamentarne. Wspólna lista koalicji rządzącej?

      Badanie OGB objęło też scenariusz, w którym partie tworzące rząd - KO, Polska 2050, PSL i Nowa Lewica - startują ze wspólnej listy wyborczej.

      W takim układzie poparcie dla bloku wyniosłoby 46,73 proc., przy 28,7 proc. dla PiS, 16,54 proc. dla Konfederacji i 5,84 proc. dla Konfederacji Korony Polskiej.

      Taki wynik oznaczałby 236 mandatów dla wspólnej listy, czyli samodzielną większość w Sejmie - podobną do tej, jaką posiadało PiS po wyborach w 2015 i 2019 roku (235 mandatów).

      Sondaż OGB dla portalu stan360 przeprowadzono metodą CATI w dniach 15-22 października na grupie 1000 respondentów.

      Zobacz również:

      Koalicja Obywatelska na czele nowego sondażu (zdj. ilustracyjne)
      Polska

      Przetasowania w nowym sondażu. W Sejmie pięć ugrupowań

      Dagmara Pakuła
      Dagmara Pakuła
      Jest za, głosował przeciw. Błaszczak o podwyższeniu CIT dla bankówPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze