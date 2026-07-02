W Koalicji Obywatelskiej zaczynają tworzyć plan, co zrobić, aby utrzymać władzę. Prace nad przyszłym budżetem na wyborczy rok 2027 właśnie wchodzą w intensywny etap. Pytanie więc, czy KO zaoferuje obietnice, a może zauważalne, namacalne rzeczy, które Polki i Polacy odczuliby w portfelach?

W "Politycznym WF-ie" Marcin Fijołek wskazał, że partia Donalda Tuska rozważa kilka pomysłów, jakie można byłoby rzucić na kampanijny stół. Pod kątem finansów najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym rząd zaproponowałby stopniową podwyżkę kwoty wolnej od podatku.

- Nie skokowo do 60 tysięcy złotych, bo to rozwaliłoby budżet i kosztowałoby zbyt dużo, ale w wersji, w której można byłoby opowiedzieć: "Słuchajcie, zrobiliśmy pierwszy krok, odczuwacie to w swoich kieszeniach. Krok drugi jest zaplanowany na 2028 rok, nie kosztuje to tak dużo, jak mogłoby kosztować" - wyjaśnił prowadzący "Graffiti" w Polsat News.

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Co planuje KO? Wyższa kwota wolna, ale drugi próg podatkowy taki sam?

Jak dodał Marcin Fijołek, ktoś mógłby powiedzieć: "skąd się wzięła kwota wolna, skoro od pół roku rozmawiamy dużo o drugim progu podatkowym?". - Z wielu stron są apele o jego podwyżkę, bo wpada w niego - w październiku czy listopadzie - nawet część nauczycieli - zauważył w podcaście Interii.

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W "Politycznym WF-ie" słyszymy, że podwyżka drugiego progu mogłaby zostać odczytana jako działanie pod dyktando głosów takich, jak kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka, ale i postulatów minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która - choć jest w gabinecie Tuska - często wrzuca kamyczek do ogródka, jeśli chodzi o jego działania.

- Podwyżka kwoty wolnej nie jest nowym pomysłem, ale zdejmowałaby trochę "czerwoną flagę" przy jednym ze 100 konkretów, a także poczucie, że "nic nie zrobili". (Byłoby wyjaśnienie, że - red.) robią, "ale jest trudna sytuacja" - wskazał Marcin Fijołek.

Co z kwotą wolną od podatku? "Byłbym zdziwiony, gdyby nie wydarzyło się nic"

Natomiast zdaniem Piotra Witwickiego "coś się musi wydarzyć" w sprawie kwoty wolnej przed wyborami parlamentarnymi, ponieważ "to był zbyt ważny postulat" i "zbyt wiele środków kampanijnych w 2023 roku zainwestowała w niego KO, aby to przeszło bez echa".

- Jeśli ten postulat nie zostanie zrealizowany, to wyborczy wydźwięk będzie dość poważny. PiS musiałoby popełnić duże błędy w kampanii, aby tego nie wykorzystać - a znamy dobrze PiS i wiemy, że to wykorzysta. Byłbym ciężko zdziwiony, gdyby nie wydarzyło się nic w sprawie kwoty wolnej - skwitował redaktor naczelny Interii.



