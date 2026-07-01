W skrócie Według nowego sondażu Koalicja Obywatelska prowadzi przed Prawem i Sprawiedliwością, lecz żadna z głównych partii nie ma szans na samodzielne rządy.

Symulacja mandatów pokazuje, że Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej mogłyby przesądzać o większości w Sejmie.

Łączny potencjalny blok PiS, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej uzyskałby większość mandatów, ale różnice programowe utrudniają powstanie koalicji.

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Najnowszy sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wraz z symulacją mandatów wskazuje, że to mniejsze ugrupowania po prawej stronie sceny politycznej mogą odegrać rolę języczka u wagi w walce o kontrolę nad Sejmem.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej respondentów zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską - 29,2 proc. To spadek o 0,5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem z połowy czerwca 2026 roku.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,2 proc., co oznacza minimalny wzrost o 0,1 pkt proc. Różnica między obiema największymi partiami wynosi obecnie 5 punktów procentowych.

Trzecie miejsce w badaniu zajęłaKonfederacja pod wodzą Sławomir Mentzen, którą wskazało 10,7 proc. ankietowanych. To spadek o 1,5 pkt proc. Wysokie poparcie utrzymuje również Grzegorz Braun - jego ugrupowanie, Konfederacja Korony Polskiej, uzyskało 10,1 proc., notując wzrost o 0,5 pkt proc. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 7,8 proc., PSL - 4,1 proc., Partia Razem - 2,8 proc. oraz Polska 2050 - 1,1 proc. Odsetek niezdecydowanych wyniósł 10 proc.

Sondaż partyjny. Symulacja mandatów w Sejmie

Z symulacji podziału mandatów opracowanej na podstawie kalkulatora prof. Jarosława Flisa wynika, że Koalicja Obywatelska mogłaby zdobyć 165 mandatów w 460-osobowym Sejmie.

Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 135 miejsc, Konfederacja - 58, a Konfederacja Korony Polskiej - 55. Lewica mogłaby liczyć na 47 mandatów, natomiast pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Brak większości i kluczowa rola ugrupowań prawicy

Żadna z partii nie uzyskałaby samodzielnej większości, która wymaga co najmniej 231 mandatów. Potencjalna koalicja Koalicji Obywatelskiej i Lewicy dawałaby łącznie 212 mandatów, co nie wystarczyłoby do rządzenia.

Z kolei potencjalny blok PiS, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej mógłby liczyć łącznie 248 mandatów, co oznaczałoby większość sejmową.

Jednocześnie taki układ nie przesądza o powstaniu realnej koalicji rządzącej. Między potencjalnymi partnerami istnieją istotne różnice programowe i polityczne, a sama arytmetyka mandatów pokazuje jedynie, kto po wyborach mógłby dysponować największą siłą negocjacyjną w rozmowach o przyszłym rządzie.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 26-28 czerwca 2026 r., metodą mix-mode online oraz telefonicznie, CAWI/CATI, na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.





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