W skrócie
- Nowy sondaż wskazuje, że Koalicja Obywatelska ma największe poparcie, ale nie gwarantuje to możliwości rządzenia.
- Z badania wynika, że do Sejmu weszłoby sześć ugrupowań, natomiast potencjalni koalicjanci KO nie przekraczają progu wyborczego.
- Symulacja podziału mandatów wskazuje, że prawicowa koalicja zdobyłaby łącznie 260 miejsc, co pozwoliłoby jej na samodzielne rządy.
- Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych został przeprowadzony w końcu sierpnia 2026 roku na grupie 1,1 tys. dorosłych Polaków.
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Według sondażu IBRiS dla Onetu gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Chęć zagłosowania na partię Donalda Tuska wyraziło 27,5 proc. respondentów.
Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 19,7 proc. Różnica między formacjami wyniosła 7,8 pkt proc. Podium zamyka Konfederacja, na którą chce zagłosować 13,1 proc. ankietowanych.
Sześć partii w Sejmie, koalicjanci KO poniżej progu. Nowy sondaż
W Sejmie znalazłoby się miejsce dla polityków Konfederacji Korony Polskiej oraz Nowej Lewicy. Obie partie uzyskały w sondażu po 8,3 proc. Powyżej progu wyborczego znalazło się także stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego z poparciem na poziomie 6 proc.
Do Sejmu nie dostałoby się: Polskie Stronnictwo Ludowe (4,2 proc.), Razem (2,7 proc.) oraz Polska 2050 (0,4 proc.). 9,9 proc. badanych nie wie, komu udzieliłoby poparcia.
Zwycięstwo KO w sondażu nie oznacza, że partia sprawowałaby władzę. Z symulacji podziału mandatów wynika, że ugrupowanie może liczyć na 165 miejsc w Sejmie. Do samodzielnego rządzenia brakowałby 66 posłów. Drugie PiS wprowadziłoby do Sejmu 120 polityków.
Blok partii prawicowych u władzy? Sondaż pokazuje jasno
Konfederacja wprowadziłaby do Sejmu 73 posłów, Konfederacja Korony Polskiej - 46, Lewica - 35, a Rozwój Plus - 21. W sumie KO i Lewica dysponowałyby 200 głosami w Sejmie. Do władzy mogłaby dojść koalicja partii prawicowych. Cztery ugrupowania z tego bloku zdobyłyby bowiem 260 mandatów.
W sondażu sprawdzono, jaka byłaby frekwencja podczas wyborów. Do urn poszłoby 54,3 proc. Polaków. 44,1 proc. odpowiedziało, że nie wzięłoby udziału w głosowaniu, niezdecydowanych pozostaje 1,6 proc.
Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu przeprowadzono w dniach 25-27 sierpnia 2026 r. metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej liczącej 1,1 tys. dorosłych Polaków.