W skrócie Nowy sondaż wskazuje, że Koalicja Obywatelska ma największe poparcie, ale nie gwarantuje to możliwości rządzenia.

Z badania wynika, że do Sejmu weszłoby sześć ugrupowań, natomiast potencjalni koalicjanci KO nie przekraczają progu wyborczego.

Symulacja podziału mandatów wskazuje, że prawicowa koalicja zdobyłaby łącznie 260 miejsc, co pozwoliłoby jej na samodzielne rządy.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych został przeprowadzony w końcu sierpnia 2026 roku na grupie 1,1 tys. dorosłych Polaków.

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Według sondażu IBRiS dla Onetu gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Chęć zagłosowania na partię Donalda Tuska wyraziło 27,5 proc. respondentów.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 19,7 proc. Różnica między formacjami wyniosła 7,8 pkt proc. Podium zamyka Konfederacja, na którą chce zagłosować 13,1 proc. ankietowanych.

Sześć partii w Sejmie, koalicjanci KO poniżej progu. Nowy sondaż

W Sejmie znalazłoby się miejsce dla polityków Konfederacji Korony Polskiej oraz Nowej Lewicy. Obie partie uzyskały w sondażu po 8,3 proc. Powyżej progu wyborczego znalazło się także stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego z poparciem na poziomie 6 proc.

Do Sejmu nie dostałoby się: Polskie Stronnictwo Ludowe (4,2 proc.), Razem (2,7 proc.) oraz Polska 2050 (0,4 proc.). 9,9 proc. badanych nie wie, komu udzieliłoby poparcia.

Zwycięstwo KO w sondażu nie oznacza, że partia sprawowałaby władzę. Z symulacji podziału mandatów wynika, że ugrupowanie może liczyć na 165 miejsc w Sejmie. Do samodzielnego rządzenia brakowałby 66 posłów. Drugie PiS wprowadziłoby do Sejmu 120 polityków.

Blok partii prawicowych u władzy? Sondaż pokazuje jasno

Konfederacja wprowadziłaby do Sejmu 73 posłów, Konfederacja Korony Polskiej - 46, Lewica - 35, a Rozwój Plus - 21. W sumie KO i Lewica dysponowałyby 200 głosami w Sejmie. Do władzy mogłaby dojść koalicja partii prawicowych. Cztery ugrupowania z tego bloku zdobyłyby bowiem 260 mandatów.

W sondażu sprawdzono, jaka byłaby frekwencja podczas wyborów. Do urn poszłoby 54,3 proc. Polaków. 44,1 proc. odpowiedziało, że nie wzięłoby udziału w głosowaniu, niezdecydowanych pozostaje 1,6 proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu przeprowadzono w dniach 25-27 sierpnia 2026 r. metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej liczącej 1,1 tys. dorosłych Polaków.



