W skrócie Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory z poparciem 30,9 proc., co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy względem badania z początku listopada.

Do Sejmu weszłoby sześć ugrupowań, w tym PiS z wynikiem 17,7 proc. oraz Konfederacja, która wraz z Konfederacją Korony Polskiej uzyskałaby 23,9 proc. poparcia.

Symulacja podziału mandatów wskazuje, że obecna koalicja rządząca straciłaby większość, a zjednoczony blok prawicowy uzyskałby w Sejmie 249 parlamentarzystów.

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Z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 30,9 proc.

Partia Donalda Tuska tym samym zaliczyła wzrost o 1 pkt proc. względem poprzedniego badania z początku listopada.

Drugie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości, które uzyskało 17,7 proc. wskazań (wzrost o 2 pkt proc.). Różnica między KO a PiS wynosi 13,2 pkt proc.

Sześć partii w Sejmie. Nowy sondaż poparcia

Trzecie miejsce zajęła Konfederacja - 13,9 proc. (bez zmian w porównaniu z poprzednim sondażem). Tuż za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej, którą popiera 10 proc. respondentów (wzrost o 0,9 pkt proc.). W sumie obie Konfederacje cieszą się poparciem na poziomie 23,9 proc.

W nowym Sejmie zasiedliby politycy sześciu ugrupowań. Próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze Nowa Lewica (6,2 proc., spadek o 0,6 pkt proc.) i Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego - 5,9 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.).

Poza Sejmem znalazłyby się: Polskie Stronnictwo Ludowe (4,4 proc.), Partia Razem (3,7 proc.) i Polska 2050 (0,7 proc.). W analizie sondażu zwrócono uwagę, że Rozwój Plus ma 0,9 pkt proc. zapasu nad progiem, natomiast PSL brakuje do progu 0,6 pkt proc. Przy takich różnicach "drobne wahania w próbie mogą zmienić układ".

Zmniejszyła się liczba osób niezdecydowanych. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 6,6 proc. ankietowanych (spadek o 3,5 pkt proc.).

Blok prawicowy z szansą na przejęcie władzy. Pokazano podział mandatów

W ramach sondażu przeprowadzono symulację podziału mandatów w Sejmie. Obecna koalicja rządząca miałaby problem z utrzymaniem większości. Wiadomo, że Koalicji Obywatelskiej przypadłoby 176 mandatów, a Nowej Lewicy 35. To razem 211 miejsc.

Większość zdobyłby zjednoczony blok prawicowy, wprowadzając do Sejmu 249 parlamentarzystów. Na to złożyłoby się 34 posłów Rozwój Plus, 49 z Konfederacji Korony Polskiej, 72 z Konfederacji oraz 94 z PiS-u.

Sondaż przeprowadziła firma United Surveys by IBRiS w dniach 20-22.11.2026 r. na ogólnopolskiej próbie n=1000. Użyto metody mix-mode (CAWI/CATI), błąd oszacowania wynosi 3 proc., a próg ufności 0,95.



