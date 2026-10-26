Polacy zapytani o to, na kandydata jakiej partii zagłosowaliby w wyborach do Sejmu, najczęściej wskazywali Koalicję Obywatelską. Formacja uzyskała 34 proc. wskazań. Badanie przeprowadziła pracownia IPSOS na zlecenie TVP Info i programu "19:30".

Prawo i Sprawiedliwość zajęło drugie miejsce z wynikiem 26 proc. Miejsce na najniższym stopniu podium przypadło Konfederacji (10 proc. poparcia)

Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna popiera 8 proc. Nowa Lewica dysponuje poparciem na poziomie 6 proc., a Polskie Stronnictwo Ludowe 5 proc.

Poniżej progu wyborczego znalazły się Partia Razem i Rozwój Plus (po 4 proc.), a także Polska 2050 (1 proc.). 1 proc. badanych deklaruje oddanie głosu na inne ugrupowanie.

KO wygrywa, ale nie ma większości. Nowy sondaż partyjny

Sondaż IPSOS pokazał potencjalny podział mandatów w nowym Sejmie. Obecna koalicja rządząca nie miałaby bezwzględnej większości 231 miejsc. Łączny wynik KO (196 posłów), Lewicy (18) i PSL-u (5) dałby 219 mandatów.

Ewentualna koalicja ugrupowań prawicowych zdobyłaby większość i miałaby 241 posłów (PiS - 157, Konfederacja - 48, KPP - 36).

Udział w wyborach zadeklarowało 61 proc. respondentów, 8 proc. nie wybrało jednoznacznej odpowiedzi. 31 proc. nie planuje głosować.

Sondaż został zrealizowany metodą CATI/CAVI w dniach 21-22 października 2026 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.



