KO na prowadzeniu w sondażu, ale nie ma większości. Możliwa prawicowa koalicja

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

Na ugrupowanie Donalda Tuska chce głosować 34 proc. badanych - wynika z nowego sondażu Ipsos. Drugą lokatę zajmuje Prawo i Sprawiedliwość (26 proc.). W Sejmie znalazłyby się jeszcze cztery partie. Prognozowany podział mandatów wskazuje, że rządząca koalicja nie miałaby większości.

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Po lewej Donald Tusk, po prawej Jarosław Kaczyński.
Nowy sondaż nie daje rządzącej koalicji większości. Na zdj. Donald Tusk i Jarosław KaczyńskiPAP/Radek Pietruszka; Marysia ZawadaReporter

Polacy zapytani o to, na kandydata jakiej partii zagłosowaliby w wyborach do Sejmu, najczęściej wskazywali Koalicję Obywatelską. Formacja uzyskała 34 proc. wskazań. Badanie przeprowadziła pracownia IPSOS na zlecenie TVP Info i programu "19:30".

Prawo i Sprawiedliwość zajęło drugie miejsce z wynikiem 26 proc. Miejsce na najniższym stopniu podium przypadło Konfederacji (10 proc. poparcia)

Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna popiera 8 proc. Nowa Lewica dysponuje poparciem na poziomie 6 proc., a Polskie Stronnictwo Ludowe 5 proc.

Poniżej progu wyborczego znalazły się Partia Razem i Rozwój Plus (po 4 proc.), a także Polska 2050 (1 proc.). 1 proc. badanych deklaruje oddanie głosu na inne ugrupowanie.

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KO wygrywa, ale nie ma większości. Nowy sondaż partyjny

Sondaż IPSOS pokazał potencjalny podział mandatów w nowym Sejmie. Obecna koalicja rządząca nie miałaby bezwzględnej większości 231 miejsc. Łączny wynik KO (196 posłów), Lewicy (18) i PSL-u (5) dałby 219 mandatów.

Ewentualna koalicja ugrupowań prawicowych zdobyłaby większość i miałaby 241 posłów (PiS - 157, Konfederacja - 48, KPP - 36).

Udział w wyborach zadeklarowało 61 proc. respondentów, 8 proc. nie wybrało jednoznacznej odpowiedzi. 31 proc. nie planuje głosować.

Sondaż został zrealizowany metodą CATI/CAVI w dniach 21-22 października 2026 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

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