KO na prowadzeniu, ale PiS odrabia straty. Najnowszy sondaż partyjny
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z wynikiem nieco ponad 30 proc - wynika z najnowszego sondażu. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość, które otrzymałoby przeszło 23 proc. głosów. Do Sejmu dostałyby się jeszcze trzy inne ugrupowania.
W skrócie
- Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory parlamentarne z wynikiem 30,6 proc., a Prawo i Sprawiedliwość zajęłoby drugie miejsce z 23,5 proc. poparcia.
- Do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica, natomiast Partia Razem, PSL i Polska 2050 nie przekroczyłyby progu wyborczego.
- Według symulacji, KO i Nowa Lewica zdobyłyby razem 220 mandatów, co nie pozwoliłoby na utworzenie większościowego rządu.
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski "pokazuje alarmujący trend dla obozu rządzącego" - twierdzą autorzy badania.
Koalicja Obywatelska zajęła pierwsze miejsce w badaniu, ale straciła 0,1 pkt proc. poparcia w stosunku do poprzedniego sondażu. Partia Jarosława Kaczyńskiego powoli odrabia straty i zyskała 2 pkt proc. w stosunku do zestawienia tej samej pracowni z końca lutego.
Sondaż. Konfederacja na pewnym trzecim miejscu. Trzy partie poza Sejmem
Z sondażu wynika, że trzecią siłą w parlamencie byłaby Konfederacja z wynikiem 12,2 proc. Ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka straciło 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.
Czwarte miejsca zajęła Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ugrupowanie europarlamentarzysty otrzymałoby w wyborach poparcie rzędu 8,4 proc. (spadek o 1,6 pkt proc.).
Do Sejmu dostałaby się jeszcze Nowa Lewica z wynikiem 7,7 proc. głosów. Ugrupowanie to zyskało 0,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.
Poza Sejmem znalazłyby się trzy ugrupowania, w tym dwa będące częścią koalicji rządowej. Pięcioprocentowego progu wyborczego nie przekroczyłyby: Partia Razem, PSL i Polska 2050.
8,5 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos.
Podział mandatów w Sejmie. KO i Lewica bez większości
Takie wyniki w wyborach oznaczałyby, że KO z Nową Lewicą nie byłyby w stanie stworzyć rządu większościowego.
Twórcy badania przeprowadzili symulację, z której wynika, że KO otrzymałaby 188 mandatów poselskich, PiS 140, Konfederacja 63 mandaty, Konfederacja Korony Polskiej 37, a Lewica 32.
Oznacza to, że KO i Lewica miałyby 220 posłów. Ustawowa większość wynosi natomiast 231 miejsc w niższej izbie parlamentu.
Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 27.02 - 01.03.2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.