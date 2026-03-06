W skrócie Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory parlamentarne z wynikiem 30,6 proc., a Prawo i Sprawiedliwość zajęłoby drugie miejsce z 23,5 proc. poparcia.

Do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica, natomiast Partia Razem, PSL i Polska 2050 nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Według symulacji, KO i Nowa Lewica zdobyłyby razem 220 mandatów, co nie pozwoliłoby na utworzenie większościowego rządu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski "pokazuje alarmujący trend dla obozu rządzącego" - twierdzą autorzy badania.

Koalicja Obywatelska zajęła pierwsze miejsce w badaniu, ale straciła 0,1 pkt proc. poparcia w stosunku do poprzedniego sondażu. Partia Jarosława Kaczyńskiego powoli odrabia straty i zyskała 2 pkt proc. w stosunku do zestawienia tej samej pracowni z końca lutego.

Sondaż. Konfederacja na pewnym trzecim miejscu. Trzy partie poza Sejmem

Z sondażu wynika, że trzecią siłą w parlamencie byłaby Konfederacja z wynikiem 12,2 proc. Ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka straciło 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Czwarte miejsca zajęła Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ugrupowanie europarlamentarzysty otrzymałoby w wyborach poparcie rzędu 8,4 proc. (spadek o 1,6 pkt proc.).

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Nowa Lewica z wynikiem 7,7 proc. głosów. Ugrupowanie to zyskało 0,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Poza Sejmem znalazłyby się trzy ugrupowania, w tym dwa będące częścią koalicji rządowej. Pięcioprocentowego progu wyborczego nie przekroczyłyby: Partia Razem, PSL i Polska 2050.

8,5 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Podział mandatów w Sejmie. KO i Lewica bez większości

Takie wyniki w wyborach oznaczałyby, że KO z Nową Lewicą nie byłyby w stanie stworzyć rządu większościowego.

Twórcy badania przeprowadzili symulację, z której wynika, że KO otrzymałaby 188 mandatów poselskich, PiS 140, Konfederacja 63 mandaty, Konfederacja Korony Polskiej 37, a Lewica 32.

Oznacza to, że KO i Lewica miałyby 220 posłów. Ustawowa większość wynosi natomiast 231 miejsc w niższej izbie parlamentu.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 27.02 - 01.03.2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.

"Polityczny WF": Kto na listach Konfederacji? Bosak i Mentzen mają problem INTERIA.PL