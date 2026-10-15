W skrócie Koalicja Obywatelska uzyskała w sondażu 35,9 procent poparcia, co daje jej najwyższy wynik.

Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło 25 procent poparcia, a Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej kolejno 11,8 oraz 11,3 procent.

Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego uzyskał 3,6 procent i nie przekroczył progu wyborczego.

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W sondażu Polacy odpowiedzieli na pytanie: "Na który z komitetów wyborczych oddał(a) by Pan(i) swój głos w wyborach do Sejmu, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę?".

Liderem rankingu OGB wciąż jest Koalicja Obywatelska, na którą swój głos deklaruje 35,9 proc. badanych, co jest wynikiem niższym o 0,6 pkt proc. względem sondażu z września.

Nowy sondaż. Pięć partii w Sejmie, KO z wyraźną przewagą

Mimo wyraźnego prowadzenia, przewaga KO nad drugim w zestawieniu Prawem i Sprawiedliwością zmniejszyła się. Na największą partię opozycyjną chce głosować 25 proc. biorących udział w badaniu (2,4 pkt proc. więcej niż przed miesiącem).

Znacznie zmalała także różnica między zajmującymi kolejne dwa miejsca partiami prawicowymi. Konfederacja może liczyć na 11,8 proc. (2,1 pkt proc. mniej niż we wrześniu), a Konfederacja Korony Polskiej na 11,3 proc. (wzrost o 1,9 pkt proc.).

Najnowsze badanie wskazuje, że w Sejmie znaleźliby się także przedstawiciele Nowej Lewicy z wynikiem 6,1 proc, co jest gorszym o 0,8 pkt proc. wynikiem tego ugrupowania względem września.

Złe wieści dla Morawieckiego. Rozwój Plus pod progiem wyborczym

Sondaż jest wyraźnym powodem do niepokoju dla Mateusza Morawieckiego. Na stowarzyszenie Rozwój Plus, które ma w najbliższym czasie stać się partią polityczną, chce zagłosować 3,6 proc. badanych.

Przed miesiącem na środowisko byłego premiera głos zadeklarowało 5,1 proc., co dawało wynik ponad progiem wyborczym, wynoszącym 5 proc. W przypadku październikowego rezultatu, Rozwój Plus nie miałby swojej reprezentacji parlamentarnej.

Wynik nie dający szans na wejście do Sejmu zanotowały także trzy inne partie, aktualnie mające swoich posłów. Na Razem chce głosować 2,8 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.), na Polskie Stronnictwo Ludowe 2,2 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.), a na Polskę 2050 1,3 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.).

Sondaż został przeprowadzony metodą CATI na próbie 2000 osób w dniach od 1 do 13 października.



